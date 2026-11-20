位於班森賀P大道99號的建築樓長期以來由塞斯露中學和特許學校「成功學院」共用。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 成功學院擬擴增617個學位並延伸至8年級，因與塞斯露中學共用校舍而引發家長、工會與學區對空間不足及資源受擠壓的爭議。

位於布碌崙 (布魯克林 )班森賀P大道99號的建築樓長期以來由塞斯露中學(Seth Low Middle School)和特許學校「成功學院」(Success Academy Charter School)共用。近期該特許學校提出增加617個學位的申請，令不少家長感到擔憂，認為該樓沒有足夠的空間容納更多學生。「成功學院」的發言人則澄清，新班級不會設在原有的教學樓內，然而相關資訊的落差進一步引發家長、工會與校方之間的爭議。

根據成功學院提交的申請，計畫增加617個學位，並將入學年齡從幼兒園至四年級擴展為幼兒園至八年級。但對於校舍將如何擴張，目前還未公布具體規畫。

第21學區 教育委員會主席布朗(Jay Brown)認為，這棟建築根本沒有容納更多學生的空間，「我們並不需要再多一所初中」。他表示，塞斯露中學十年前還只是一所深陷困境的學校，如今名聲變好、成為全市學校的典範之一，擔憂特許學校的擴張會干擾並削減該校長久以來做出的努力。

與此同時，家長也對倆校長期共用校舍表達不滿，指早晨、下午接送孩子上下學的高峰期，校門口總是壅堵；而學生在使用共享空間時也會受到時間限制。

對此，紐約市教師工會(UFT)學區代表Adam Shapiro指出，成功學院有足夠租金去購買或是租用獨立的校舍，而不是擠占傳統公校的資源。成功學院一名發言人則指責UFT向塞斯露中學的家長扭曲事實、試圖趕走成功學院的學生。

發言人說，在這兩所學校共用的校舍內，空間分配方案不會發生任何變動，成功學院欲開設的初中部也不會設在這棟樓內，而是海灣公園大道(Bay Parkway)7801號。

與此同時，部分子女就讀於成功學院的家長則對此次擴校計畫表示支持。一名家長說道，隨著學校擴大規模及增加年級，自己的兩名孩子在近幾年內都能繼續留在同一所學校就讀至八年級，而無須在完成四年級學業後，分別為他們安排轉學。

她說，兩名孩子都能集中在同一所學校上下課，對於家長而言便省去要到不同學校接送他們的時間。