華埠共同發展機構與華埠商業改進區17日晚在東百老匯萬豪大酒家舉辦2026頒獎暨籌款晚宴，慶祝共同發展機構成立20周年，並表揚長年服務社區的人士、企業及組織。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠共同發展機構舉辦20周年頒獎籌款晚宴，表揚雷光達、雲吞食品、Lei及AABANY，並回顧華埠在安全、商業與文化上的社區互助成果。

華埠共同發展機構暨華埠商業改進區日前在曼哈頓華埠舉辦2026年度頒獎暨籌款晚宴，慶祝機構成立20周年，並表揚長年服務社區的人士、企業及組織。晚宴以「共同承載的光」(The Light We Carry Together)為主題，從街道安全、小商家生存到文化傳承，回顧華埠各界相互扶持的歷程。

本年度共頒發四項獎項，共同發展機構及商改區創會主席雷光達獲傳承貢獻獎；雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)獲社區動力獎；酒吧Lei獲開拓先鋒獎；紐約亞裔律師協會(AABANY)獲倡議貢獻獎。世界日報 執行董事李德怡(Tina Lee)作為嘉賓，向獲社區動力獎的雲吞食品公司頒獎，肯定該企業在商業成就之外，對員工及華人社區的關懷。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟在致詞中表示，機構多年來的工作，來自義工、贊助商、社區領袖及官員民代的共同付出。他特別提到雷光達關心外賣員安全，也曾帶著他走訪社區委員會，爭取在包厘街(Bowery)增設行人庇護島，讓孔子大廈的長者過馬路時有地方停歇。

雷光達現從事保險業，亦曾在陸軍服役。他曾因目睹自行車外賣員嚴重受傷，倡議由雇主提供頭盔、反光背心及安全的自行車，並推動華埠商改區成立。

陳作舟也談及自己的家庭經歷，回憶父親過世後，母親帶著兄弟二人移居巴西，在陌生環境中撫養孩子，為他們爭取受教育的機會。他回憶在母親離世前向她表達感激，並表示「人們往往沒有及時說出對他人的感謝，」因此希望借當晚的機會，向一路支持華埠的人道謝。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，華埠小商家在疫情後復原、反亞裔仇恨及監獄工程等壓力下，仍努力維持經營；共同發展機構和商改區則持續支援商戶、照顧公共空間，並維繫社區文化與傳統。曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)則向主辦方頒發褒揚狀，將17日定為「華埠共同發展機構表揚日」。

雲吞食品公司由黃青新於1973年創辦，最初在華埠小店的地下室製作麵條，後逐步發展為供應麵食、麵皮及簽語餅的大型企業。李德怡再向雲吞食品公司頒獎時表示，該公司不僅向全美餐館供應中式食品，也照顧員工並熱心回饋社區。

獲開拓先鋒獎的Lei位於披露街(Doyers Street)，以葡萄酒搭配帶有中國地方家常菜特色的料理，並於今年獲詹姆士比爾德獎(James Beard Awards)最佳新餐廳殊榮，代表華埠新一代餐飲業者的發展。紐約亞裔律師協會則透過法律倡議、免費諮詢及社區外展服務居民，其法律諮詢提供普通話及粵語協助，減少語言障礙。

世界日報執行董事李德怡向雲吞食品公司頒獎時表示，該公司不僅向全國餐館供應中式食品，也照顧員工並熱心回饋社區。(記者范航瑜╱攝影)

華埠共同發展機構與華埠商業改進區17日晚在東百老匯萬豪大酒家舉辦2026頒獎暨籌款晚宴，慶祝共同發展機構成立20周年，並表揚長年服務社區的人士、企業及組織。州眾議員李榮恩(右)和曼哈頓區長霍曼(左)到場支持。(記者范航瑜╱攝影)