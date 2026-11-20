范威克快速路的改建工程正式完工，州市官員慶祝這項歷時多年的工程完工。(霍楚辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 耗資14億元、歷時多年的范威克快速路改建終於完工，新設高乘載車道已上路，讓部分通勤時間縮短20至30分鐘，也改善排水與救援效率。

曾被戲稱「沒有人能戰勝」的范威克快速路(Van Wyck Expressway)，終於迎來翻身。這條連接皇后區 與甘迺迪國際機場(JFK)的交通要道，數十年來因施工不斷、車流壅堵，成為通勤族的惡夢。如今耗資14億元的改建工程正式完工，新增的高乘載車道已於10月開放，部分居民反映，通勤時間縮短20至30分鐘。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)、市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等官員日前齊聚皇后區公所，慶祝這項歷時多年的工程完結。現場特別擺放寫有「我們做到了！」(We got it done!)的模擬道路標誌，為這條長年惡名昭彰的快速路增添喜氣。

霍楚表示，范威克快速路現在更安全、交通更順暢，道路也更耐用。理查茲則感嘆，過去只要趕時間，碰上范威克快速路就像進了停車場，「但朋友們，我們終於活著看到工程完工了！」

范威克快速路建於1960年代，自1980年代起便不斷進行各類施工，1990年代興建的甘迺迪機場輕軌(AirTrain)高架軌道，更讓工程變得複雜。數十年下來，這條道路不僅成為通勤族的夢魘，還曾登上電視喜劇。

本次改建工程於2017年啟動，總耗資14億元，其中一項重要改善是新增前往機場方向的高乘載車道(HOV lane)，希望將共乘車輛與一般車流分開，減少道路壅堵。新車道今年10月開放後，已有居民向理查茲辦公室反映，通勤時間減少20至30分鐘。

霍楚回憶，自己早年擔任副州長時，經常行經皇后區南部，對范威克快速路的塞車情況印象深刻，如今道路車流速度之快，反而令她感到驚訝。曼達尼則形容，長年籠罩皇后區的「范威克詛咒」終於解除。

道路改善也不只是讓駕駛人減少塞車時間。官員表示，車流更加順暢後，救護車等緊急車輛也能更快抵達鄰近快速路的牙買加醫院(Jamaica Hospital)，有助提升緊急救援效率。此外，工程還針對快速路與周邊社區長年存在的淹水問題，進行大規模排水系統升級，包括更新下水道及排水設施。