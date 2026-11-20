紐約明年換發防盜EBT卡，李榮恩籲華埠商家及早升級設備。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州將分批換發晶片EBT卡防止SNAP遭盜刷，民代籲商家12月1日前完成設備升級，但已被盜領的福利仍無法補償。

紐約州 將於明年初陸續換發具晶片及感應支付功能的電子福利轉帳(EBT)卡，以防止糧食券 福利遭側錄盜刷。州眾議員 李榮恩(Grace Lee)日前與多名民代及社區組織代表在曼哈頓華埠聯合呼籲接受EBT付款的商家，趕在12月1日(周二)前升級刷卡設備，確保新卡推出後民眾能正常購物。

數據顯示，紐約市過去一年收到逾3萬4000宗SNAP福利失竊申報，涉及金額約1710萬元。州府預計於2027年第一季開始寄發近200萬張新卡，受益人無須自行申請。李榮恩表示，依賴糧食券(SNAP)的家庭常在超市結帳時才發現帳戶福利已遭盜領，這對移民、長者及不諳英語的家庭打擊尤其沉重。目前，全州每年約有15萬人遭遇相關盜竊，而現有磁條卡容易被側錄裝置複製卡片資料及密碼。甚至有受害人發現，盜刷交易發生在自己從未到過的其它州。

李榮恩介紹，加州採用晶片卡後，EBT盜刷減少83%，期待紐約取得類似成效。新卡可透過晶片插卡或感應付款，不過商家必須具備相容設備。

當局建議商家在今年12月1日前完成設備升級，但沒有具體說明未完成升級的商家是否將面臨罰則或可獲得額外協助。州眾議員岡薩雷斯—羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，主管機關州臨時及殘障援助辦公室(OTDA)已向商家寄送通知，業者如有疑問可直接聯繫。

此外，新卡不能彌補已被盜取的福利。聯邦政府於2024年底停止補償遭電子盜刷的SNAP款項後，不少受害家庭陷入求助無門的困境。岡薩雷斯—羅哈斯表示，部分州議員曾爭取設立2000萬元州級補償基金，但未獲通過。

紐約明年換發防盜EBT卡，李榮恩(右二)籲華埠商家盡早升級設備。(記者劉梓祁╱攝影)