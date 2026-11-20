由世界日報聯合主辦的「2027健保論壇」將於12月12日在法拉盛舉辦，歡迎社區民眾免費參與。圖為2026年健保論壇活動現場。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報將於12月12日在法拉盛舉辦免費健保論壇，邀請專家講解2027年投保、續保、民眾權益與Medicare新政，並提供健康檢查及抽獎。

由世界日報與紐約州健保 市場(NY State of Health)主辦的「2027健保論壇」，將於12月12日(周六)中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登大飯店(Sheraton LaGuardia East Hotel)舉行，入場免費。適逢2027年健保開放投保期，論壇邀請三位專業講師，分享紐約州健保市場投保資訊、民眾權益及紅藍卡 (Medicare)政策變化，並提供免費健康檢查及現場抽獎，協助民眾掌握健保新知、關心自身健康。

2027年紐約州健保市場開放投保期已於2026年11月1日開始，新申請者可選擇2027年度合格健保計畫(Qualified Health Plans)，現有投保者則自11月16日起可辦理續保。開放投保期2027年1月31日截止。希望從2027年1月1日開始享受保障的民眾，須在今年12月15日前完成投保。辦理續保者也應檢視並更新帳戶中的收入、地址及家庭人數等資料，以確保投保資訊正確。

本次論壇三位講師將帶來不同面向的實用資訊。紐約州健保市場代表陳敏敏(Min Min Chen)主講「紐約州健保市場：2027年開放投保期已開始」，介紹投保與續保時間、計畫選擇及免費投保協助；李麗(Lydia Li)以「瞭解您的權利」為題，分享民眾應認識的自身權益及相關資源；陳邵南(Sunny Chan)則主講「2027年紅藍卡政策變化」，說明新年度Medicare政策與保障資訊，協助符合資格的民眾及早了解相關變化。

紐約州健保市場是州政府官方健保平台，提供白卡(Medicaid)、兒童健康保險(Child Health Plus)、基本計畫(Essential Plan)及合格健保計畫等選項，並依家庭人數、收入及居住地等條件，協助民眾了解財務補助資格。平台亦提供免費個人化投保協助，由認證投保協助員協助民眾了解申請資格、比較計畫及完成投保。符合白卡、兒童健康保險或基本計畫資格者，全年皆可申請。

活動當天除專題講座外，還提供免費健康檢查，讓民眾在了解健保政策之餘，也能關心自身健康；現場並安排抽獎活動，參加者有機會獲得精美好禮。

「2027健保論壇」地點為法拉盛喜來登大飯店2樓宴會廳，地址皇后區39大道135-20。活動免費，名額有限，請提前至 https://reurl.cc/VnA5Wy 報名，或致電718-746-8889分機213。世界日報邀請社區民眾踴躍參加，掌握最新健保資訊，為自己與家人的健康保障做好準備。