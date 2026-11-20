聯邦檢方在起訴書中公開多張照片及電子紀錄，涉及ICE拘捕行動、微信通訊及政府機密資料的讀取。(聯邦法院文件)

AI摘要 文章摘要整理： 華裔前ICE遣返主管邱亨利因收賄洩密、協助規避入境審查及濫用執法權，被判37個月徒刑，並需繳交賠償與罰款。

華裔 前移民與海關執法局(ICE )遣返 主管邱亨利(Henry Yau, 音譯)，因利用職權收受賄賂、洩露機密執法資料，並協助他人規避入境審查及逮捕特定人士，日前被判入獄三年一個月。檢方指出，邱亨利多年來將執法權力作為牟取私利的工具，非法披露至少28人的敏感資料。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室，現年43歲的邱亨利今年3月26日承認一項共謀索取及接受賄賂與不當酬金罪，由紐約南區聯邦法院判處37個月監禁，刑滿後接受三年監督釋放，另須沒收1萬2600元犯罪所得、支付17萬7000元賠償金及2萬5000元罰款。

邱亨利自約2016年至2024年11月任職ICE，2021年9月晉升為遣返主管，派駐曼哈頓的紐約辦公室。因工作性質，他獲授權進入國土安全部(DHS)及多個聯邦執法機構的受密碼保護資料庫，包括移民申請進度、個人出入境紀錄、刑事逮捕與定罪紀錄，以及移民拘捕和遣返資料等。

檢方指控，邱亨利在職期間與他人共謀，利用上述權限向未經授權者提供機密資訊，藉此換取金錢及其它利益。他向約12名共謀者非法披露至少28人的個人資料，其中包括聯邦調查局(FBI)正在進行的刑事調查資訊，使調查對象得以提前獲悉執法動向。

除洩密外，邱亨利還協助部分外國公民及其他人士加快入境程序，繞過甘迺迪機場原有的入境審查規定，安排有關人士無須接受二次檢查即可入境，減少邊境執法人員對其進一步查核的機會。作為交換，他收取超過1萬2000元現金，以及高級餐廳宴請、昂貴酒類等利益。

邱亨利的案件還牽涉到其他華裔官員，包括前市府官員林漢明(Tommy Lin)和海關及邊境保護局(CBP)官員司徒凱(Kevin Seto, 音譯)。

據報，林漢明曾參與涉及逾1000萬元的銀行詐騙計畫，並試圖對一名與詐騙團夥發生衝突的人士施加壓力。邱亨利應其要求，從聯邦資料庫取得該人的個人資訊，再利用ICE執法權力將其拘捕，事後更將對方戴上手銬的照片傳給林漢明。林漢明因涉該案於2024年被捕、次年獲緩刑。

司徒凱則被控與邱亨利多次向他人提供機密執法及移民資訊，並涉嫌多次在甘迺迪機場為外籍人士安排加速入境。作為回報，對方被控為兩人提供折扣酒店套房及其它物品，並曾提出向邱亨利支付現金。

聯邦起訴書所附照片顯示，一名男子2020年10月遭ICE拘捕後的情況；檢方指邱亨利將照片交予前市府官員林漢明。(聯邦法院文件)