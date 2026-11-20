法拉盛華人房東王志去年終於送走占住地下室近20年的租客，一年後，前租客又以騷擾、人身攻擊、誹謗等理由提出民事訴訟。圖為王志的房屋。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛華人房東歷經近20年地下室租客糾紛後終於收回房屋，卻又因前租客提告而持續陷入訴訟，雙方對供暖、設備、衝突與名譽損害各執一詞。

法拉盛 一名華人 房東去年底透過法院程序，終於送走占住地下室近20年的租客 ，原以為長達一年多的「租霸」糾紛就此落幕，不料房屋收回後，前租客又以騷擾、人身攻擊、誹謗等理由提出民事訴訟。房東王志(化名)近日受訪表示，房屋如今已重新出租，自己卻仍被官司纏身，面對動輒上萬元的律師費，只好自行準備文件應訴，直言時間、金錢和心情都受到影響。

談及前租客張麗(化名)再度提告，王志說，去年12月好不容易收回房屋，如今卻又得花費多天整理材料、應付法院程序。「很浪費精神，很浪費時間，連心情也受到影響」。

本報曾報導，王志於2023年11月購入法拉盛一棟住宅，原打算裝修後自住，卻因前屋主留下的地下室租客張麗遲遲不肯搬離，陷入漫長的法律程序。王志此前表示，張麗原本答應搬遷，後來卻一再拖延，自2024年6月起停止支付租金，還拒付停車及洗衣設備使用費。他指張麗經常邀請多人到地下室打麻將，部分人士甚至持有鑰匙，還曾試圖轉租他人，令他難以正常使用房屋。

雙方僵持期間，王志多次透過法院尋求收回房屋，直到2025年12月10日，法院執行人員到場，張麗才最終搬離。

根據皇后區州高等法院文件，張麗於今年6月提出民事訴訟，將王志的房產及兩名相關個人列為被告。她指控王志一方曾拆除地下室入口門、冬季停止供暖、擅自進入住所，以及移走並損壞洗衣設備；又稱房東張貼指控她經營麻將賭場的告示，損害其名譽。她另主張，地下室樓梯及浴室地面存在安全問題，曾導致她跌倒受傷，並指控房東一方在去年6月的肢體衝突中對她動手，造成其遭到不當逮捕。

王志則否認相關指控，並於10月向法院提交動議及書面陳述，要求駁回訴訟。他表示，張麗長期拖欠租金，卻利用各種理由延後搬遷，令他承擔房屋維護及訴訟開支。對於停暖、拆門及洗衣設備爭議，他解釋，供暖設備原本存在故障，入口門處理與更換設施有關，洗衣設備則涉及使用費爭議；雙方發生衝突當日，他稱是為了處理煤氣表更換問題，否認曾主動攻擊張麗。

王志說，自己曾向律師詢問應訴費用，獲告知收費約每小時500元，即使案件規模不大，也可能需要準備至少1萬元。考量費用後，他決定自行研究法律程序、整理證據，再將材料提交法院。

王志表示，房屋如今已出租，原以為事情終於過去，沒想到又得重新面對訴訟。從購屋、處理租客搬遷，到如今繼續應訴，他已投入大量時間與金錢，難以估計這場糾紛何時才能真正結束。

根據現有司法文件，王志一方已提出駁回申請，但尚未見法院就該動議作出最終裁定；張麗提出的各項指控亦尚未獲法院認定。

去年底，法院派警執行後，張麗正式搬離地下室。(記者高雲兒╱攝影)