聯邦檢方公布涉案幫派的暴力活動畫面。左圖顯示被告紐曼(右)於今年2月將刀具交給同夥，其後一名男子遭刺七刀；右圖為7月在華埠羅斯福公園附近發生的圍毆事件。(聯邦法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約聯邦檢方起訴15人，指控其在羅斯福公園建立分工明確的販毒網，並以暴力維持地盤與交易，造成華埠治安惡化。

聯邦執法部門19日宣布打掉一個長期活躍在曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)的販毒網路，15人遭起訴，其中14人已被捕。紐約南區聯邦檢察官辦公室指，該毒網被控在公園及周邊販售多種毒品，並透過劃分地盤、輪班交易及暴力威嚇維持運作，涉及多宗持刀傷人、槍擊 及搶劫事件。

據聯邦指控，該販毒網路至少自2023年起，就活躍於羅斯福公園及周邊，販售快克可卡因(crack cocaine)、海洛因、芬太尼 及俗稱K2的合成大麻 。檢方指出，這並非一般零散的街頭販毒，而是具有分工與協調機制的犯罪網絡。涉案者將公園劃分為不同販毒區域，各自控制生意，允許同夥在相近位置交易，但不容許外來毒販進入。為確保毒品全天供應，他們安排早班、下午班及夜班，形成近24小時運作的市場。

調查人員取得的手機紀錄顯示，部分成員曾討論如何分配班次，由不同人物分別控制上午、下午及夜間的交易。成員之間還會互相通報警方巡邏位置、共用毒品來源、介紹買家，甚至在其中一人缺貨時互相補貨。麥唐納在記者會上形容，這個組織的運作方式宛如企業。

檢方還指出，組織成員多次以暴力對付競爭者，甚至攻擊自己的毒品買家。2024年12月，被告圖雷(Ibrahim Toure)涉嫌因買家使用假鈔，持刀割傷對方頭部及臉部。2026年2月，另一名被告紐曼(Matthew Newman)則涉嫌因毒品債務糾紛，將刀具交給同夥，後者朝受害者背部連刺七刀，造成肺部塌陷及腎臟出血。同年4月，紐曼等人又涉嫌圍毆並刺傷一名以低於市場價格販售K2的毒販。7月，另兩名被告巴恩希爾(Cameron Barnhill)及伊尼斯(Ashante Inniss)涉嫌在公園附近毆打及搶劫競爭毒販，不僅用交通錐毆打對方，還踩踏其臉部及頸部。

起訴書另揭露一宗涉及16歲少年的槍擊案。檢方指出，被告西姆斯(Sean Sims)原先隸屬另一幫派，曾與紐曼因爭奪地盤發生衝突，甚至互相持刀砍傷。西姆斯其後為避免繼續遭到攻擊，決定加入紐曼所在幫派。紐曼則交給他一把槍，要求他襲擊敵對幫派人員。今年4月19日前後，西姆斯與另一名同夥開槍擊中一名16歲少年的大腿，導致其受傷住院。

據起訴書，15名被告均被控共謀分銷毒品，其中12人另面臨使用、攜帶或持有槍械相關罪名。其中六被告此前已被地方執法機構羈押，另外八人在本次掃蕩行動中被捕，唯一人仍然在逃。檢方要求法庭在案件審理期間羈押全部被告，認為他們對社區構成危險，亦存潛逃風險。

羅斯福公園是被華埠居民及附近學生廣泛使用的公共空間，但園內的販毒、吸毒及治安問題，已成為市警五分局長期面對的投訴事項。曼哈頓第三社區委員會最新的社區需求報告也指出，公開吸販毒仍是轄區治安黑點。報告亦提到，過去警方加強公園執法時，部分販毒活動曾轉移至周邊街道。紐約南區聯邦檢察官麥唐納(Jamie McDonald)表示， 原本供居民散步、運動及兒童遊玩的公園，近年卻被有販毒分子及暴力活動侵占，公園內隨處可見使用過的針筒、毒品包裝及其它吸毒用品，令居民難以安心。

聯邦檢方提交的證物照片。左圖為2025年12月警方拘捕被告紐曼(Matthew Newman)時查獲的毒品、現金及刀具；中、右圖分別為2025年8月及2026年4月查獲、與另一被告西姆斯(Sean Sims)有關的槍械。(聯邦法庭文件)

邦檢方公布的監視器畫面顯示，今年7月一名男子在華埠羅斯福公園附近遭多人圍毆。檢方指控，涉案幫派成員為維護販毒地盤，以交通錐毆打、踩踏受害人，並搶走其財物。(聯邦法庭文件)

聯邦檢方提交的監視器畫面顯示，2025年10月6日，一名男子在華埠羅斯福公園公共廁所入口附近遭多人圍攻。檢方指控，涉案幫派成員在衝突中持刀刺傷受害人。(聯邦法庭文件)