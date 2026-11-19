2026麥當勞教育博覽會11月22日(周日)登場，圖為2025年活動現場。(本報資料圖)

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報與麥當勞合辦教育博覽會將在11月22日於法拉盛登場，提供大學申請、獎學金資訊與免費文書指導。

隨著美國大學申請競爭日趨激烈，如何從眾多申請者中脫穎而出，並有效減輕高等教育的經濟負擔，已成為無數亞裔 家庭最關心的課題。由世界日報與麥當勞 聯合主辦的「2026麥當勞教育博覽會」將於11月22日(周日)中午12時至下午4時，在法拉盛 喜來登酒店二樓宴會廳(地址皇后區39大道135-20號)舉行。本屆博覽會將匯集前任招生官、高中輔導員及往屆獎學金得主等，旨在為學生與家長提供最前瞻的大學申請策略與獎學金申請指南，全方位賦能亞裔青少年追逐學術夢想。

支持亞裔學子成就未來

作為本次教育博覽會的核心亮點之一，「麥當勞主題工作坊」將重點介紹麥當勞獨家獎學金McDonald's APA Next Scholarship。APA Next獎學金是由麥當勞與亞太裔美國人獎學金基金會(APIA Scholars)共同合作推出的教育與獎助計畫，旨在協助美國弱勢或資源匱乏的亞太裔學生順利完成高等教育。

在工作坊中，導師將詳細解析最新的申請要點，包括評選標準的變動、申請時程的規畫以及必備材料的準備技巧等。為了讓參與者獲得第一手經驗，博覽會特邀往屆獎學金得主親臨現場，分享如何成功呈現個人特色、在申請過程中精準定位自身優勢。透過APA Next獎學金，麥當勞不僅提供經濟支持，更希望激勵亞裔青年在學業與社區服務中勇於展現領導力。

金牌顧問解析申請重點

在大學申請過程中，申請文書往往是招生官了解學生個性的唯一窗口。本次博覽會特邀Signet Education的資深招生顧問暨寫作教練Simona Moldovan面對面指導文書寫作，幫學生梳理文書構建思路。Simona Moldovan擁有豐富的寫作指導與教育諮詢背景，多年來協助大量學生進入常春藤盟校及頂尖公立大學。她表示，一篇優秀的文書不應只是成就的堆砌，而應是一個真誠的故事；許多學生在寫作時容易陷入「過度包裝」的誤區，反而失去了最動人的真實感。

在免費大學申請文書指導攤位，導師將帶領學生現場梳理個人經歷，從看似平凡的生活點滴中挖掘深刻的自我價值，並教授學生如何運用清晰的敘事邏輯與獨特的視覺語彙，在短短幾百字內建立起與招生官的情感連結。無論是正處於文書創作瓶頸的高三學生，還是希望提前了解寫作技巧的高一、高二學子，都能從中獲得極具實操性的專業指導。

活動全程免費，席位有限，須盡快報名。欲了解更多詳情、獲取活動日程或預約現場席位，請致電世界日報活動組 718-746-8889分機213，亦可登錄網址https://www.surveycake.com/s/daX4N在線報名。