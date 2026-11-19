紐約市議會18日發布調查報告指出，儘管調味電子菸已遭禁售，不少公立初、高中附近的商店仍在出售。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會調查發現，校園周邊仍有商家違規售賣調味電子菸，且執法與罰款效果不彰，議會因此促請市府加強監管並考慮查封屢犯店家。

紐約市 議會18日發布調查報告指出，盡管調味電子菸 已遭禁售，不少公立初、高中附近的商店仍在出售相關產品；部分公開陳列，另一些則藏在櫃檯後，待顧客詢問時取出。

市議會監督與調查部門派員假扮顧客，走訪193家距離公立初中或高中不到500呎的零售商 ，包括持牌菸店及近期曾遭投訴的無牌商家。調查涵蓋201所學校，其中32%的學校附近有商家出售違禁調味電子菸，另有35%附近可見違規菸草、電子菸廣告或吸菸用具。

在受查且出售電子菸的商家中，40%提供水果、糖果或甜點等違禁口味，另有43%出售標為「Clear」的產品。調查人員擔心，部分商品可能以此掩飾非煙草口味。101家持牌零售商中，逾四分之一出售至少一種違禁口味；28家出售電子菸的無牌商家則全部違規。

紐約市2019年禁止銷售非菸草口味的電子菸，州府翌年實施類似限制，並禁止商家在距離學校500呎內展示電子菸廣告。

教育局2026年校園調查則顯示，逾35萬7000名六至十二年級受訪學生中，19%表示校內「非常經常」有人吸電子菸，另有16%表示「經常」。教育總監薩謬思(Kamar Samuels)此前表示，電子菸正在影響學生的學習、心理健康及未來。

報告也質疑執法成效。未持有效電子菸銷售牌照的商家，累計被處以約112萬元罰款，實際繳納金額卻僅占罰款總額的0.5%。市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，市府須加強學校周邊監管，確保禁令有效執行，避免青少年染上尼古丁癮。

報告建議市消費者及勞工保護局(DCWP)調查「Clear」標籤是否被用來規避禁令，並優先檢查學校周邊商家。教育及衛生部門也應加強宣導電子菸的健康風險及相關法律。

市議會監督與調查委員會及消費者與勞工保護委員會將於20日(周五)舉行聯合聽證會，檢視市府的執法成效，並審議一項旨在授權市府查封屢次違法出售調味電子菸業者的提案。提案議員納西斯(Mercedes Narcisse)表示，若商家把罰款視為營業成本，單靠開罰便難以遏止違法行為，市府應有權關閉屢犯店家，才能真正形成阻嚇。