紐約移民法律諮詢熱線電話為(800)354-0365，也可撥打311並說「Immigration Legal」。新服務時間為周一至周五上午9時至晚上8時，周六及周日上午9時至下午5時。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市將移民法律支援熱線擴大為每周7天服務，並增聘國語等多語諮詢員，方便忙碌移民在週末與非辦公時間取得免費保密轉介。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)18日宣布，市長移民 事務辦公室(MOIA)的移民法律支援熱線擴大為每周7天服務，周末亦接聽來電，方便平日工作繁忙的移民求助。居民不論移民身分，均可按慣用語言取得免費、保密的資訊與法律服務轉介。市府同時將增聘會說國語的諮詢員。

熱線電話為(800)354-0365，也可撥打311並說「Immigration Legal」。新服務時間為周一至周五早9時至晚8時，周六及周日早9時至下午5時。致電者可詢問移民政策、了解求助選項，並取得法律服務機構及社區資源資訊。相比此前周末只在每月最後一個周六服務，此次延長服務也讓輪班或長工時的移民有更多時間聯絡諮詢。

市府在2027財年預算中投入近150萬元新增經費，支持熱線延長服務及增聘人手，以接聽更多來電。新聘諮詢員將涵蓋阿拉伯語、中文國語及海地克里奧爾語，另可透過電話口譯提供200多種其他語言的協助。

熱線也推出英語及西語WhatsApp通訊服務，並設置非辦公時段的留言與回電機制以及互動式語音應答系統，以改善回應速度和多語言服務。國語諮詢員屬新增招聘安排，華語居民目前仍可透過電話口譯求助。

MOIA官網提醒，熱線本身不直接提供法律服務，也不替來電者預約，而是在了解基本情況後，協助居民尋找市內可信賴的服務機構。由於需求龐大，即使聯絡合作機構，也不保證能獲得個案初步評估或全程律師代理，民眾應向接洽機構確認可提供的協助。

曼達尼表示，在聯邦政府在社區製造恐懼與威嚇的同時，市府則將以具體的支援作為回應，新增周末服務正是為了讓平日忙於工作的居民也能撥打求助電話。副市長蘇維思(Julie Su)表示，有雇主在工人追討應得工資時，以通報移民執法相威脅，也有人收取移民法律服務費用卻未提供協助，「延長熱線時間，可讓結束長時間工作的人仍有機會了解權利，釐清遭雇主剋扣工資時可採取的行動。」