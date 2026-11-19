班森賀華人社區服務中心與嘉賓、居民共同慶祝感恩節。(中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 班森賀華人社區服務中心舉辦感恩節慶祝會，邀請多名政界與社區代表出席，並向居民派發200隻烤雞和午餐，同時表彰62分局警員的付出。

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人社區服務中心日前舉行感恩節 慶祝會，邀請眾多嘉賓參加慶祝會，並向參與活動的居民派發200隻烤雞和午餐，迎接感恩節的到來。

州眾議員寇頓 (William Colton)、市議員莊文怡、當選的候任州眾議員謝曉瓊，州上訴法院法官萬泰妮、布碌崙檢察官蔣沙樂(Eric Gongalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、社區代表Paul Laguerre、62分局預防犯罪警官、大都會運輸署(MTA)代表譚先生，均出席慶祝會並致辭，恭祝各位感恩節快樂，家庭美滿。

為了感謝市警62分局在維持社區安寧與和平上做出的貢獻，華社服務中心特意為警察諾格爾(Eduard Nogol)、阿科斯塔(Francisco Acosta)及等警員頒發了獎狀。

華社服務中心創辦人羅添福在致辭中表示，多年來華社服務中心為社區做出了多項服務，他們呼籲居民反對86街遊民所，共同努力保留特殊高中考試，還定期舉辦社區安全講座，幫助老人申請社會福利，在春節期間還舉辦華社遊行，成績有目共睹。

康寧診所代表容小姐為這次活動贈送了200隻烤雞，她在活動中感謝當地居民對診所和華社服務中心的支持。