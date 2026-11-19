2027亞裔青少年發展及國會實習計畫 法拉盛辦說明會
法拉盛舉辦的說明會介紹亞裔青少年發展及國會實習計畫，協助華裔學生了解申請流程、實習機會與青年領袖夏令營資訊。
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法拉盛舉辦的說明會介紹亞裔青少年發展及國會實習計畫，協助華裔學生了解申請流程、實習機會與青年領袖夏令營資訊。
由Hello Taiwan與美國亞太裔國會研究所(APAICS)主辦、AFA Fashion Academy時尚學院協辦的「2027亞裔青少年發展及國會實習計畫」說明會，日前在法拉盛舉行，向華裔學生及家長介紹高中生青年領袖夏令營及大學生國會實習計畫，說明申請資格、甄選流程及相關準備事項，鼓勵亞裔青年接觸公共事務，拓展升學與職涯發展機會。
其中，2027年夏季國會實習計畫已開放申請，截止日期為今年12月18日(周五)，實習期間為明年6月7日至7月30日。獲選學生將進入美國國會辦公室，參與公共政策及日常行政工作，每周工作約30至40小時，並可獲得薪酬及住宿安排。
申請者須提交申請信、一頁履歷、成績單、三道申論題及一封推薦信。甄選預計明年1月開始審查，2月由APAICS面試，3月由國會辦公室進行面試，並於3月至4月完成錄取及職位配對。秋季實習則預計明年1月開放申請，3月5日截止。
針對高中生的青年領袖學院(Youth Leadership Academy，YLA)，則預計明年6月在華盛頓特區舉行，為期一周。學生將透過模擬國會、公共政策討論及參訪交流，了解美國政府運作，並有機會與在白宮及國會工作的亞裔人士交流，培養溝通、思辨及領導能力。
主辦單位希望透過此次說明會，讓更多華裔家庭認識課堂之外的學習資源，鼓勵學生及早探索興趣、累積實務經驗。相關申請資訊可至APAICS官網www.apaics.org查詢。
說明會重點介紹2027亞裔青少年發展及國會實習計畫，包含高中生青年領袖學院與大學生國會實習內容，並向學生與家長說明申請資格、甄選流程及準備事項。 該計畫已開放申請，截止日期為今年12月18日，實習期間為明年6月7日至7月30日。獲選者將進入美國國會辦公室，參與公共政策與行政工作。 Youth Leadership Academy預計明年6月在華盛頓特區舉行，為期1周，內容包括模擬國會、公共政策討論與參訪交流，並有機會接觸白宮及國會工作的亞裔人士。
精華 FAQ
說明會重點介紹2027亞裔青少年發展及國會實習計畫，包含高中生青年領袖學院與大學生國會實習內容，並向學生與家長說明申請資格、甄選流程及準備事項。
該計畫已開放申請，截止日期為今年12月18日，實習期間為明年6月7日至7月30日。獲選者將進入美國國會辦公室，參與公共政策與行政工作。
Youth Leadership Academy預計明年6月在華盛頓特區舉行，為期1周，內容包括模擬國會、公共政策討論與參訪交流，並有機會接觸白宮及國會工作的亞裔人士。
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