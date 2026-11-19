「2027亞裔青少年發展及國會實習計畫」說明會，日前在法拉盛舉行。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛舉辦的說明會介紹亞裔青少年發展及國會實習計畫，協助華裔學生了解申請流程、實習機會與青年領袖夏令營資訊。

由Hello Taiwan與美國亞太裔國會研究所(APAICS)主辦、AFA Fashion Academy時尚學院協辦的「2027亞裔 青少年發展及國會實習計畫」說明會，日前在法拉盛 舉行，向華裔 學生及家長介紹高中生青年領袖夏令營及大學生國會實習計畫，說明申請資格、甄選流程及相關準備事項，鼓勵亞裔青年接觸公共事務，拓展升學與職涯發展機會。

其中，2027年夏季國會實習計畫已開放申請，截止日期為今年12月18日(周五)，實習期間為明年6月7日至7月30日。獲選學生將進入美國國會辦公室，參與公共政策及日常行政工作，每周工作約30至40小時，並可獲得薪酬及住宿安排。

申請者須提交申請信、一頁履歷、成績單、三道申論題及一封推薦信。甄選預計明年1月開始審查，2月由APAICS面試，3月由國會辦公室進行面試，並於3月至4月完成錄取及職位配對。秋季實習則預計明年1月開放申請，3月5日截止。

針對高中生的青年領袖學院(Youth Leadership Academy，YLA)，則預計明年6月在華盛頓特區舉行，為期一周。學生將透過模擬國會、公共政策討論及參訪交流，了解美國政府運作，並有機會與在白宮及國會工作的亞裔人士交流，培養溝通、思辨及領導能力。

主辦單位希望透過此次說明會，讓更多華裔家庭認識課堂之外的學習資源，鼓勵學生及早探索興趣、累積實務經驗。相關申請資訊可至APAICS官網www.apaics.org查詢。