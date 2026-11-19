耆英會攜手知名餐館Potluck Club及Phoenix Palace，為社區長者送上約600份感恩節特別餐。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 耆英會攜手佰樂食場與鳳凰宮為社區長者派發約600份感恩節餐，並以招牌菜現場烹調，藉此回饋社區及回應增加的免費餐需求。

華埠 社區機構耆英會(Hamilton-Madison House)17日攜手知名餐館「佰樂食場」(Potluck Club)及「鳳凰宮」(Phoenix Palace)，為社區長者送上約600份感恩節 特別餐。餐館廚師當天直接進駐市政廳老人中心後廚烹調，吸引大批長者排隊領餐。

菜單包括紅燒牛小排配烤馬鈴薯和胡蘿蔔、香菇蔓越莓廣式臘腸糯米飯，以及新鮮烘焙的中式杏仁酥餅。約400份餐點在位於高街(Gold St.)100號的市政廳老人中心派發，另有約200份送往耆英會轄下的史密斯中心(Alfred E. Smith Houses)及尼克博克村(Knickerbocker Village)。

耆英會總監朱喬安表示，該會每年都會與餐館合作，為長者準備感恩節午餐；今年因年度晚宴將表彰兩家餐館的團隊，促成這次規模更大的合作。兩家餐館在本地頗受歡迎，平日訂位不易，不少長者也少有機會前往用餐，因此能把餐館招牌菜直接送進老人中心，令她格外高興。

感恩節派餐活動吸引大批長者到場，現場排起長龍。(記者曹馨元╱攝影)

朱喬安說，牛小排是她特別提出加入菜單的菜色，既是Potluck Club的招牌菜，也屬價格較高、長者平日不常吃到的食材。兩名從皇后區特地前來的長者表示，他們並非每天到市政廳老人中心，但得知當天有特別餐點後專程趕來，稱讚牛小排搭配糯米飯的組合新穎，味道也很好。

餐館老闆吳奇威(Cory Ng)表示，Potluck Club自疫情期間開始回饋社區，至今已有三、四年。餐館通常在每月最後一個周四向長者免費派發約200份餐點，有時也提供食品雜貨，逐漸成為團隊延續至今的傳統。

朱喬安指出，隨著聯邦福利縮減，以及糧食券(SNAP)和白卡規定調整，前來尋求免費餐食的長者愈來愈多。她表示，耆英會老人中心向所有長者免費開放，年滿60歲並持有紐約市身分證明者，均可前往登記使用服務。

菜單包括紅燒牛小排、廣式臘腸糯米飯，以及新鮮烘焙的中式杏仁酥餅。(記者曹馨元╱攝影)