紐約市大學聲譽 哥大奪冠、紐大第二 這兩校並列第3
最新民調顯示哥大在紐約市大學整體聲譽中居首，紐大次之；同時紐約市多所院校在排名、學費與就業回報上也各有亮點。
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最新民調顯示哥大在紐約市大學整體聲譽中居首，紐大次之；同時紐約市多所院校在排名、學費與就業回報上也各有亮點。
紐約市哪所大學的整體聲譽最好？民調機構霍南策略集團(Honan Strategy Group)近期公布的「五區晴雨表」調查顯示，哥倫比亞大學獲29%受訪者選擇，在列出的院校中居首，紐約大學以13%居次。
調查訪問1302名可能在紐約市普選中投票的選民，請他們從指定院校中選出整體聲譽最好的一所。紐約市立大學(CUNY)與聖若望大學(St. John's University)各獲10%，並列第三；福坦莫大學(Fordham University)獲5%、葉史瓦大學(Yeshiva University)及哥大下屬巴納德學院(Barnard College)則分別獲2%及1%。
位於曼哈頓的哥倫比亞大學創校近三個世紀，是紐約州歷史最悠久的高等院校，也是常春藤盟校之一。哥大和紐大同時雙雙躋身普林斯頓評論(The Princeton Review)全美「夢想大學」調查前十名。
最新公布的「U.S. News & World Report」2027年全美大學排名中，哥大由上一版第15名升至第12名，紐大排第31名，福坦莫大學及葉史瓦大學分列第85及第90名。巴納德學院則在另設的全美文理學院榜單中排第19名。
若把學費及就業回報納入考量，紐約市大旗下院校也有亮眼表現。學費相對親民的市立大學系統中，柏魯克學院(Baruch College)及杭特學院(Hunter College)均在華爾街日報的大學經濟價值及投資回報排名中躋身全美前十。
紐約市立大學官網顯示，紐約州居民全日制就讀四年制學院，每學年學費為6930元；紐約市居民就讀社區學院則為4800元，均不含雜費。家庭聯邦調整後總收入不超過12萬5000元、且符合其他條件的學生，可申請州府的Excelsior獎學金，補足其他助學金未涵蓋的學費。
霍南策略集團的「五區晴雨表」調查顯示，哥倫比亞大學以29%的受訪支持率居首，成為民調中被認為整體聲譽最好的紐約市大學。 紐約市立大學與聖若望大學各獲10%的支持率，並列第三；其後依序是福坦莫大學5%、葉史瓦大學2%，以及巴納德學院1%。 紐約市大旗下院校在學費與投資回報上表現突出，柏魯克學院與杭特學院都進入華爾街日報相關排名全美前十，市立大學學費也相對親民。
精華 FAQ
霍南策略集團的「五區晴雨表」調查顯示，哥倫比亞大學以29%的受訪支持率居首，成為民調中被認為整體聲譽最好的紐約市大學。
紐約市立大學與聖若望大學各獲10%的支持率，並列第三；其後依序是福坦莫大學5%、葉史瓦大學2%，以及巴納德學院1%。
紐約市大旗下院校在學費與投資回報上表現突出，柏魯克學院與杭特學院都進入華爾街日報相關排名全美前十，市立大學學費也相對親民。
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