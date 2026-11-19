在一項紐約市選民民調中，哥倫比亞大學獲29%受訪者選為整體聲譽最佳的院校，在受評院校中居首。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示哥大在紐約市大學整體聲譽中居首，紐大次之；同時紐約市多所院校在排名、學費與就業回報上也各有亮點。

紐約市 哪所大學的整體聲譽最好？民調機構霍南策略集團(Honan Strategy Group)近期公布的「五區晴雨表」調查顯示，哥倫比亞大學獲29%受訪者選擇，在列出的院校中居首，紐約大學以13%居次。

調查訪問1302名可能在紐約市普選中投票的選民，請他們從指定院校中選出整體聲譽最好的一所。紐約市立大學(CUNY)與聖若望大學(St. John's University)各獲10%，並列第三；福坦莫大學(Fordham University)獲5%、葉史瓦大學(Yeshiva University)及哥大 下屬巴納德學院(Barnard College)則分別獲2%及1%。

位於曼哈頓 的哥倫比亞大學創校近三個世紀，是紐約州歷史最悠久的高等院校，也是常春藤盟校之一。哥大和紐大同時雙雙躋身普林斯頓評論(The Princeton Review)全美「夢想大學」調查前十名。

最新公布的「U.S. News & World Report」2027年全美大學排名中，哥大由上一版第15名升至第12名，紐大排第31名，福坦莫大學及葉史瓦大學分列第85及第90名。巴納德學院則在另設的全美文理學院榜單中排第19名。

若把學費及就業回報納入考量，紐約市大旗下院校也有亮眼表現。學費相對親民的市立大學系統中，柏魯克學院(Baruch College)及杭特學院(Hunter College)均在華爾街日報的大學經濟價值及投資回報排名中躋身全美前十。

紐約市立大學官網顯示，紐約州居民全日制就讀四年制學院，每學年學費為6930元；紐約市居民就讀社區學院則為4800元，均不含雜費。家庭聯邦調整後總收入不超過12萬5000元、且符合其他條件的學生，可申請州府的Excelsior獎學金，補足其他助學金未涵蓋的學費。