亞太裔研究機構AAPI Data創辦人兼執行主任、加州大學公共政策學教授拉馬克里希南17日接受本報專訪表示，經濟長期是華人社區最重視的議題。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： AAPI Data分析指出，華裔選民今年仍明顯偏向民主黨，選後最在意生活負擔、醫療與關稅政策不確定性，並關注國會對移民執法的監督。

華裔 選民在今年期中選舉仍較支持民主黨 候選人，選後關注的則是政府如何回應生活負擔與醫療需求。亞太裔研究機構AAPI Data創辦人兼執行主任、加州大學公共政策學教授拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)17日接受本報專訪表示，經濟長期是華人社區最重視的議題，接下來應觀察國會如何減少關稅政策的不確定性、維護移民醫療保障，並加強監督移民執法。

拉馬克里希南引用BSP Research進行的「2026年期中選舉選民民調」作為參考。該調查於10月19日至11月2日進行，包含2130名亞太裔受訪者，分項表列出452名華裔；在華裔樣本中，63%支持民主黨眾院候選人，35%支持共和黨。

拉馬克里希南表示，綜合該機構及其他機構歷次調查，華裔選民仍較支持民主黨，他指出，華裔在2016年曾向川普靠攏，但當時仍以支持民主黨者居多；2016年至2020年間又疏遠川普，此後多數支持民主黨的趨勢仍延續，「川普在疫情期間的言論，並沒有為他在華人社區贏得多少朋友。」

拉馬克里希南強調，目前對亞裔 整體資料的分析顯示，更大的因素是投票參與者的組成改變：民主黨較能爭取2024年未投票、今年出來投票的人，共和黨則較多流失2024年曾投票、今年未參與的支持者，「當然有一些人改投另一黨，但比起整體數字所顯示的變化，這只占很小的比例。」

這項判斷延續了AAPI Data在4日選後簡報的分析，他表示，目前方向仍與簡報時一致。他也指出，AAPI Data與美聯社及芝加哥大學NORC研究中心合作的選前調查，已顯示亞裔共和黨支持者對川普經濟及外交表現的支持減弱。他認為，伊朗戰爭是影響共和黨基本盤、包括亞裔共和黨支持者的重要因素之一。

BSP調查詢問最希望國會與總統處理的三項議題，54%華裔將生活成本與通膨列入前三位、31%選擇就業與經濟、27%選擇醫療成本。談到華人社區的選後期待，拉馬克里希南亦提到關稅。

「問題是，國會會採取什麼行動，限制總統種種關稅措施帶來的不確定性？」他說，經濟在2024年選舉已是華人社區的重要議題，今年仍然如此。