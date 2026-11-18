紐約市預計向約8100處高價第二居所寄發附加稅稅單，不到今夏初步通知數量的一半。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市第二居所稅因豁免申請激增，課稅房產縮至約8100處，令能否達成逾5億元收入目標再受質疑。

紐約市 財政局17日公布，預計向約8100處住宅寄發「第二居所稅」(pied-à-terre tax)稅單，不到今夏初步通知數量的一半，也令這項新稅能否帶來逾5億元收入再受質疑。

這項稅針對無人長期居住、並非屋主主要住所的高價房產，適用於估值至少500萬元的一至三戶住宅，以及估值100萬元以上的公寓和合作公寓。

市府8月曾通知約1萬7000處房產，屋主除非能證明有人一年中大部分時間居於該處，否則可能須繳稅。其後，市府收到逾1萬宗豁免申請，截至16日已批准至少8900宗，預計收稅房產降至約8100處。

愛法律師事務所創始合夥人齊子嫻撰文指出，「主要住所」的居住者也可以是屋主直系親屬、合資格租客，或公司、信託的合資格權益人。不過，後兩類房產另有限制，報稅 表、身分證件等所列地址不一，也可能引起進一步審查。

收稅數量也低於州府預期，州府最初估計約有1萬3000處住宅須繳稅，5月下調至約1萬處，但仍預測收入可逾5億元。

市府官員堅稱，即使收稅房產大減，收入仍可超過5億元，但未公布具體算法。市主計長李文(Mark Levine)對此表示懷疑。其辦公室4月以約1萬1000處合資格房產估算，認為每年可能僅帶來3億4000萬至3億8000萬元，收入還可能隨時間減少。

不過，主計長辦公室6月另行估算，若尚未扣除任何豁免，潛在稅收至少達10億元；市府因此相信，最終收入仍可超過5億元。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後，推動州長霍楚(Kathy Hochul)及州議會通過這項附加稅，作為向富裕人士增稅方案之一，並主張把收入用於市政服務。

屋主團體其後提告，指市府推行稅制的方式「武斷且反覆無常」，但未直接挑戰稅項本身。位於布碌崙(布魯克林)的州上訴法院本月稍早一致裁定，市府可繼續推行，曼達尼表示對裁決感到鼓舞，將在後續訴訟中為政策辯護，不過其他相關法律挑戰仍未結束。