以皇后區無證華人女性為主角的獨立電影「QUEEN(S)」，近日起在秋園電影院上映。（主創團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 獨立電影《QUEEN(S)》以法拉盛為背景，描寫無證華裔女性在移民、工作與安全壓力下的生存處境，並透過社區回饋模式延伸議題討論。

沒有合法身分，工作選擇受限，甚至遇到危險也不敢輕易向警方求助。以皇后區 無證華人 女性為主角的獨立電影「QUEEN(S)」，近日起在秋園電影院(Kew Gardens Cinemas)上映至19日(周四)。主演陳奇樺(Chi Hua Lee-Secci)在接受世報採訪時表示，最難演的不是情緒爆發，而是角色日復一日、無聲承受的恐懼。

電影由庫里安(Anup Kurian)編導，並在法拉盛 取景，講述華人女子思思(Sisi，音譯)申請合法身分受挫後，在紐約艱難謀生，並在不安與孤獨中尋求歸屬的故事。思思從事性工作，既缺乏穩定的身分保障，又須隨時面對執法風險。

製片人班達魯(Shanti Bandaru)說，導演的創作受到親身接觸的真實事件啟發，也參考了疫情期間等華人女性遭遇種族歧視及移民困境的新聞。電影由南亞裔移民電影人主導，卻決定以華人女性為主角，希望讓經常被忽略的群體站到故事中央。選擇皇后區，則因這裡匯聚眾多移民文化。

陳奇樺說，思思「永遠在盤算下一步、觀察周圍」，外表看似平靜，心裡卻不斷累積壓力。片中移民面談時的情緒爆發固然激烈，但令她最耗費心力的，反而是角色獨自抽菸、強裝鎮定的片刻。「她把所有事情藏在心裡，假裝自己沒事」，這種長時間壓抑的情緒，比哭喊更難掌握。

陳奇樺也說，思思從事性工作，使她處於法律與執法的灰色地帶，「每一次上班都有風險，每一次遇到執法人員，都可能改變她的人生」。她認為，電影不只是講述一名性工作者的經歷，更反映缺乏合法身分如何限制移民尋求工作、安全與社會支持的機會。

陳奇樺的選角經過也頗為意外。原本並未積極尋找演出機會的她，在丈夫鼓勵下首次透過演員徵選平台報名，便獲選擔任女主角。讀完劇本後，她一度因涉及模擬性行為的場面而猶豫；當時兒子才18個月大，約45天的拍攝工作也意味著難以陪伴幼兒，最終仍決定接下挑戰。

她曾攻讀犯罪學碩士，為理解角色，再向香港大學的教授請教，閱讀無證移民相關研究。過去在香港及澳洲生活的經驗，也使她長期關注移民與勞工處境。

同為第一代移民的班達魯，對片中移民面談尤其感同身受。她回憶，自己雖循合法程序申請綠卡，每次走進面談大樓仍緊張得手心冒汗，前一晚甚至睡不著，「如果連我都如此，看到思思接受面談，就更難受」。她希望觀眾看見新聞標題背後的人，不只有苦難，也有友誼與歡笑。

電影透過「公民影院」(Civic Cinema)模式發行，將製片方所得票房分成的50%捐給社區合作機構，紐約合作夥伴包括協助受害者的Safe Horizon等。班達魯說，團隊預算有限，但希望讓關於移民與人性的討論延續到戲院之外。