EliteLink創始人兼CEO、榮獲「富比世華人精英Top 100」殊榮的王曾安琪將擔任此次教育博覽會的特邀主講嘉賓。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 2026麥當勞教育博覽會邀請EliteLink創始人王曾安琪分享AI對大學申請的影響，並為華裔家庭提供升學與職涯的一站式諮詢。

全球教育體系正經歷一場技術與價值觀重塑，在人工智慧(AI)全面介入學術寫作與日常學習的當下，如何證明學生的「真實性」與「不可替代性」，成為華人家庭心中最迫切的疑問。本次「麥當勞 教育博覽會」特別邀請到EliteLink創始人兼CEO、榮獲「富比世(Forbes)華人精英Top 100」殊榮的王曾安琪(Serene Wang)女士擔任特邀主講嘉賓，王女士不僅是教育界導師與暢銷書作者，更是深耕學術前沿的教育實踐者。

她曾先後於哥倫比亞大學 (Columbia University)與紐約大學 (New York University)任教，並擁有在大學招生辦公室工作實戰背景。憑藉跨越學術教學與招生決策的獨特雙重視角，她在過去十餘年間協助數百名學生成功闖入常春藤盟校及頂尖私立研究型大學。

她深知，在數據可以被生成的時代，學生的個人特質與社會影響力才是通往名校的通行證。此次受邀出席，她將帶領家長與學子從傳統的「高分指標導向」轉向具備深度社會連結的「菁英定位策略」，在紛擾的競爭環境中建立起一道堅實的個人競爭堡壘。

王曾安琪本次將以「AI會給大學申請帶來什麼變化？」為題，結合她在教育、升學規畫與人才發展領域的經驗，分享對美國大學招生趨勢的觀察。面對AI帶來的變化以及申請環境日益多元的挑戰，她將從學生如何認識自身特質、發展興趣與展現個人價值等角度，探討高中階段如何為未來做好準備，也將分享多年來陪伴學生探索方向、規畫成長路徑的心得，帶領家長與學生思考：在快速變動的申請環境中，如何找到適合自己的方向，並讓個人經歷與潛力得到更真實、完整的呈現。

「2026麥當勞教育博覽會」是場專為華裔社區設計的教育博覽會，旨在填補華人家庭在升學過程中的資訊鴻溝，活動將於22日(周日)中午12時至下午4時，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳（135-20 39th Ave.）舉行。現場除邀請教育專家王曾安琪進行深度講座外，還將匯集多家知名大專院校與專業顧問團隊，提供一站式大學申請指南、職涯規畫、學生貸款、課後輔導等資訊外，還有美國麥當勞提供APANext獎學金的諮詢服務。

這是一次獲取知識的機會，也是讓家長與專家面對面探討子女教育策略的互動平台。活動全程免費，因席位有限，敬請家長與學生盡快報名。欲了解更多詳情、獲取活動日程或預約現場席位，請致電世界日報活動組(718)746-8889分機213，另可掃二維碼或輸入網址: https://www.surveycake.com/s/daX4N可線上報名。