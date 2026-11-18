法拉盛買菜方便但價差大 居民未必吃得起
CUNY研究指出，法拉盛雖然食品零售店眾多，但價格差異、收入與生活成本才決定居民是否真正買得起食物。
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CUNY研究指出，法拉盛雖然食品零售店眾多，但價格差異、收入與生活成本才決定居民是否真正買得起食物。
法拉盛市中心超市、蔬果店林立，但買菜方便不代表價格一定便宜。紐約市立大學(CUNY)公共衛生學院近日公布研究發現，同樣的食品在不同超市售價可能相差甚遠，顯示商店數量多，不代表居民就能負擔日常食品開銷。
CUNY公共衛生學院近期公布新研究，整合超過15組資料，包括超市價格、糧食券(SNAP)使用紀錄、食物銀行及學校供餐資訊，分析紐約市各社區的食品供應情況。
研究發現，相同食品在不同超市可能出現明顯價差，即使學校學生的貧困程度相近，免費餐食的使用率仍有差異。此外，各社區糧食券使用情況不一，部分依賴食物銀行的居民甚至得跨區領取食物。
研究指出，過去討論食品供應，往往著重社區是否有超市，卻忽略價格、交通及居民收入等因素。
當中法拉盛正是值得進一步觀察的社區，根據紐約市府先前公布的資料，11354郵遞區號約有70處食品零售據點，涵蓋超市、雜貨店及便利商店。調查顯示，當地居民普遍認為買菜方便，但對食品價格是否負擔得起的評價相對較低。
亨特學院紐約市食品政策中心過往研究也指出，在法拉盛及白石鎮地區，平均每一家超市約有六家小型雜貨店，反映當地食品零售店家的分布情況。
對收入有限的家庭而言，即使附近商店眾多，房租及其他生活支出仍可能壓縮食品預算。CUNY研究認為，評估居民是否容易取得食物，除了商店分布，也應納入價格及生活成本。
研究共同作者、CUNY教授柯恩(Nevin Cohen)表示，食品價格、住房支出及食物銀行服務等資料過去分散在不同機構，難以看出居民面臨的實際困難。研究團隊因此整合相關資料，建立食品環境公平儀表板(FEED-NYC)，希望協助政府及社區組織找出需要改善的地區。
對法拉盛而言，超市密集雖然提供更多購物選擇，但食品是否真正負擔得起，仍須進一步比較不同商店的實際售價，以及居民收入與生活成本。這也說明，買菜方便與吃得起健康食品，未必能畫上等號。
因為當地超市、雜貨店與便利商店很多，居民採買選擇多，但同樣食品在不同店家售價差距大，讓「方便」不等於「負擔得起」。 研究整合超過15組資料，包括超市價格、SNAP使用紀錄、食物銀行與學校供餐資訊，藉此比較各社區的食品供應、價格與實際可及性。 報導指出，不能只看社區有沒有超市，還要把食品價格、交通、住房支出與居民收入一起納入，才能判斷居民是否真的容易取得並負擔健康食物。
精華 FAQ
因為當地超市、雜貨店與便利商店很多，居民採買選擇多，但同樣食品在不同店家售價差距大，讓「方便」不等於「負擔得起」。
研究整合超過15組資料，包括超市價格、SNAP使用紀錄、食物銀行與學校供餐資訊，藉此比較各社區的食品供應、價格與實際可及性。
報導指出，不能只看社區有沒有超市，還要把食品價格、交通、住房支出與居民收入一起納入，才能判斷居民是否真的容易取得並負擔健康食物。
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