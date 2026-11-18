法拉盛市中心超市、蔬果店林立，但買菜方便不代表價格一定便宜。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： CUNY研究指出，法拉盛雖然食品零售店眾多，但價格差異、收入與生活成本才決定居民是否真正買得起食物。

法拉盛 市中心超市、蔬果店林立，但買菜方便不代表價格一定便宜。紐約市 立大學(CUNY)公共衛生學院近日公布研究發現，同樣的食品在不同超市售價可能相差甚遠，顯示商店數量多，不代表居民就能負擔日常食品開銷。

CUNY公共衛生學院近期公布新研究，整合超過15組資料，包括超市價格、糧食券 (SNAP)使用紀錄、食物銀行及學校供餐資訊，分析紐約市各社區的食品供應情況。

研究發現，相同食品在不同超市可能出現明顯價差，即使學校學生的貧困程度相近，免費餐食的使用率仍有差異。此外，各社區糧食券使用情況不一，部分依賴食物銀行的居民甚至得跨區領取食物。

研究指出，過去討論食品供應，往往著重社區是否有超市，卻忽略價格、交通及居民收入等因素。

當中法拉盛正是值得進一步觀察的社區，根據紐約市府先前公布的資料，11354郵遞區號約有70處食品零售據點，涵蓋超市、雜貨店及便利商店。調查顯示，當地居民普遍認為買菜方便，但對食品價格是否負擔得起的評價相對較低。

亨特學院紐約市食品政策中心過往研究也指出，在法拉盛及白石鎮地區，平均每一家超市約有六家小型雜貨店，反映當地食品零售店家的分布情況。

對收入有限的家庭而言，即使附近商店眾多，房租及其他生活支出仍可能壓縮食品預算。CUNY研究認為，評估居民是否容易取得食物，除了商店分布，也應納入價格及生活成本。

研究共同作者、CUNY教授柯恩(Nevin Cohen)表示，食品價格、住房支出及食物銀行服務等資料過去分散在不同機構，難以看出居民面臨的實際困難。研究團隊因此整合相關資料，建立食品環境公平儀表板(FEED-NYC)，希望協助政府及社區組織找出需要改善的地區。

對法拉盛而言，超市密集雖然提供更多購物選擇，但食品是否真正負擔得起，仍須進一步比較不同商店的實際售價，以及居民收入與生活成本。這也說明，買菜方便與吃得起健康食品，未必能畫上等號。