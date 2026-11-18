康尼島燈塔有可能被列為紐約市地標。(市地標保護委員會網站)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙康尼島燈塔擁有136年歷史，現正朝紐約市地標認定邁進，地標保護委員會已同意舉行公開聽證會，後續仍需表決與市議會批准。

布碌崙 (布魯克林)康尼島 西側有一座鮮為人知的70呎(約21米)高的「康尼島燈塔」(Coney Island Lighthouse)。這座燈塔136年來一直為輪渡、拖船、駁船和帆船指引航向。如今，該燈塔有望被紐約市 列為地標建築。

市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)日前投票決定，就此事舉行公開聽證會。該燈塔建築包括鐵架燈塔塔身和一座兩層樓的安妮女王風格(Queen Anne-style)守塔人住所。這標誌著地標認定工作邁出了第一步。一旦獲得認定，這些建築將不能在未經市政府批准的情況下改建、重建、拆除或新建其他工程。

這座建於1890年的燈塔由美國海岸防衛隊擁有和營運。塔身已實現自動化，並配備了用於校準導航訊號的無線電信標。守護人住所則租賃給了當地的房地產業主團體海門協會(Sea Gate Association)。

自1890年以來，康尼島燈塔一直由歷任守塔人守護，最後一位守塔人是弗蘭克·舒伯特(Frank Schubert)。1960年，弗蘭克帶著妻子和孩子搬進了燈塔管理員的房子。雖然燈塔在1989年實現了自動化，但弗蘭克一直堅守崗位，直到2003年去世。弗蘭克是這座燈塔的最後一位平民守塔人，據信也是美國所有燈塔中最後一位平民守塔人。

當地居民史考特·舒伯特(Scott Schubert)是弗蘭克·舒伯特的孫子，史考特說，他始終把這座燈塔視為「爺爺的房子」，「它是我們童年的一部分，直到長大成人後，我才真正意識到它有多麼特殊」。史考特現在經營著一個紀念其家族與這座燈塔歷史的網站，致力於保存這座燈塔的歷史。

史考特說，爺爺去世之前，他們一家會定期帶領遊客參觀燈塔，可自從爺爺去世後，他們就很少帶遊客參觀了。舒伯特家族的網站建議人們聯繫海岸警衛隊或海門協會，安排參觀事宜。

「這是紐約和布碌崙歷史的重要組成部分，但大多數人對此並不了解，所以我認為幫助保護它是一件好事」，史考特說，「希望它能成為一個真正的地標，這樣以後就能更容易地安排參觀，至少也能讓它獲得更多認可」。

地標保護委員會投票同意舉行公眾聽證會以後，下一步就是確定聽證會的日期。之後，委員會將對提案進行投票表決，提案最終將由市議會批准。