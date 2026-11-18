地鐵康尼島-史迪威大道地鐵站目前已啟用無障礙電梯。(取材自MTA官網)

AI摘要 文章摘要整理： MTA啟用康尼島-史迪威大道站新電梯，強化無障礙與安全設施，並將透過2025至2029年資本計畫持續擴大地鐵站改造。

大都會運輸署(MTA)宣布，布碌崙(布魯克林)康尼島 -史迪威大道(Coney Island-Stillwell Av)D線地鐵 站" rel="154743">地鐵站 的現代化電梯正式啟用，這是MTA大規模無障礙和安全升級計畫的一部分，這同時也是MTA在2026年完成更換的第25部電梯。

地鐵康尼島-史迪威大道站的這部電梯連接N線站台和D線過街天橋，工程包括全面更換電梯轎廂，改造井道和井坑，更換並改造所有電梯機房、電氣和機械設備，升級遠端監控設備、火警系統、對講系統和攝影機。MTA表示，這個地鐵站工作日客流量近9000人次。定期更換電梯有利於減少日後的維修和營運中斷，對於維持系統高效運作至關重要。

「這個電梯更換工程是我們今年完成的第25個項目，進一步證明了我們致力於提升整個地鐵系統的無障礙通行能力」，MTA建設與發展總裁托雷斯-斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，「我們正在以比以往任何時候都更好、更快、更經濟的方式完成像這樣的大型交通樞紐項目，為乘客提供他們所依賴的可靠且便捷的交通系統」。

「現代化的電梯為帶著嬰兒車的家長、老年人和殘疾人士提供了更可靠、更便捷的交通方式」，MTA首席無障礙官阿羅約(Quemuel Arroyo)表示，「我們正在建造一個對所有紐約市民來說都更加便捷、公平和友好的地鐵系統」。

目前，MTA共有164個完全無障礙車站，其中49個車站從2020年開始已實現無障礙通行。作為長期致力於全系統無障礙通行承諾的一部分，MTA正通過2025至2029年資本計畫投資近71億元用於車站無障礙設施建設，使至少60個車站符合美國殘疾人法案(ADA)的無障礙標準。