全球頂尖古典鋼琴賽事之一的克利夫蘭國際鋼琴比賽公布2027年賽程，圖為上屆得主韋子健(右)。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 克利夫蘭國際鋼琴賽公布2027年賽程，開放18至32歲鋼琴家報名，並擴大北京分場、提高獎金與職涯支援。

全球頂尖古典鋼琴賽事之一的克利夫蘭國際鋼琴比賽(Cleveland International Piano Competition)公布2027年賽程。比賽面向18至32歲鋼琴家，致力於發掘鋼琴界的未來領導者，報名至12月4日(周五)截止。

賽事創立於1974年，最初以法國鋼琴家羅伯特・卡薩德絮(Robert Casadesus)命名，旨在紀念他與克利夫蘭管弦樂團多年的合作，並為年輕鋼琴家提供登台機會。賽事於1994年改為現名，如今每三年舉辦一次。

根據賽程，2027年1月，評審將選出50至60人參加3月的首輪現場獨奏，分別在克利夫蘭音樂學院、巴黎科爾托音樂廳及首次設場的北京中央音樂學院舉行。首輪將選出16人赴克利夫蘭參加明年7月25日開幕的正賽，再選出八名半決賽及四名決賽選手。

半決賽加入與克利夫蘭管弦樂團成員合作的室內樂演出；決賽選手除與樂團同台演奏協奏曲，也將首次與其他決賽選手合作四手聯彈。

本屆新設的「蘭金一等獎」將頭獎提高至10萬元，部分款項專供得主發展職涯。得主還將獲得在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)舉行獨奏首演的機會，以及經紀、職涯指導和錄音支援。大賽另設價值2萬元的「辛西婭里斯獎」，頒給晉級最遠的女性鋼琴家。

為降低參賽成本，新設的羅格林差旅基金將負擔選手赴克利夫蘭參加正賽的交通及住宿費，並為首輪選手提供差旅補貼。藝術總監科爾伯格(Yaron Kohlberg)表示，北京設場可讓亞洲鋼琴家更容易參賽；新賽制也讓評審看到選手如何詮釋作品、與其他音樂家合作，以及與觀眾交流。報名詳情可見克利夫蘭鋼琴協會官網：pianocleveland.org/2027-cipc/#apply。