截至11月16日的近30天，交通App「Transit」收到的乘客回報中，曼哈頓A線175街站約77%提到看見老鼠，法拉盛7號線緬街站約為26%。圖列紐約五區八個車站的目擊回報比例。

AI摘要 文章摘要整理： Transit更新近30天地鐵站目擊資料，顯示法拉盛、牙買加、曼哈頓及布碌崙等多站鼠患回報偏高，乘客可透過平台與MTA、311通報。

在法拉盛 緬街站，約四分之一透過交通App 「Transit」填答的乘客說看到了老鼠。同在皇后區 ，牙買加的Sutphin Boulevard站約有七成，曼哈頓A線175街站則接近八成。這是Transit於16日更新的近30天目擊資料，涵蓋紐約五區的部分地鐵站及史泰登島鐵路車站。

Transit提供公車和地鐵到站資訊，也會在使用者抵達車站時詢問有沒有看到老鼠，乘客可選「很多」、「一兩隻」或「沒看到」。以法拉盛7號線緬街站為例，11%的回報選了「很多」，15%選「一兩隻」。牙買加的Sutphin Boulevard站則有一半填答者選「很多」，另有兩成選「一兩隻」。

其他區也有不少乘客回報見鼠，布朗士B、D線Kingsbridge Road站約為68%，布碌崙（布魯克林）拉法葉大道(Lafayette Avenue)站約為67%。曼哈頓華埠附近的東百老匯站(East Broadway)約為61%，時報廣場與紐新航港局巴士站相連的轉乘站約為四成。史泰登島鐵路New Dorp站也有約四成回報提到老鼠。

一座車站須在近30天內收到至少10份回報才會列入平台。乘客自願填答，各站的回報量和填答時段可能不同，百分比反映的是填答者的經驗。即使兩站目擊比例接近，情況也有差別。布碌崙拉法葉大道站多數目擊者回報看到一兩隻，牙買加Sutphin Boulevard站則較常收到「很多」的回報。

大都會運輸署(MTA)的病蟲害防治招標文件要求，承包商在作業時若發現某站老鼠活動頻繁，須通報並簡述可能原因，軌道上堆積的垃圾就是文件列舉的例子。乘客若在地鐵站內看到老鼠，可透過MTA網站或撥511通報，提供站名和目擊位置。在車站外的人行道或街道發現鼠患，則可向紐約市311反映。

在法拉盛緬街站，約四分之一透過交通App「Transit」填答的乘客說看到了老鼠。(記者許振輝／攝影)