紐約市衛生局11月公布飲食調查簡報，2023年全市有31%的公立高中生每天至少喝一次含糖飲料，推估約6萬5000人。（記者許振輝/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市調查顯示，2023年有31%公立高中生每天喝含糖飲料，亞裔為23%；兒童與成人也有相當比例，且飲料標示與實際糖量常不一致。

紐約市 衛生局11月公布飲食調查簡報，2023年全市有31%的公立高中生每天至少喝一次含糖飲料，推估約6萬5000人。亞裔 公立高中生的比例為23%，約每四人就有一人。調查所指的含糖飲料包括汽水、加糖冰茶、運動飲料和能量飲料等。

同一份簡報也整理了兒童與成人的飲用情況，2023年，一至13歲兒童有18%每天至少喝一次含糖飲料，估計約20萬9000人。2024年，成人的比率為14%，約88萬3000人。三組數字來自不同調查，其中高中生資料來自2023年紐約市青少年風險行為調查，涵蓋公立高中學生。

公立高中生的飲用習慣也因學校所在社區而異。就讀南布朗士、東哈林與中哈林，以及布碌崙 （布魯克林）北部和中部等市衛生局重點服務地區的高中生，有37%每天喝含糖飲料，其他地區的高中生則為29%。報告指出，食物價格、健康食品是否容易買到，以及居民接觸到的廣告，都可能影響日常飲食選擇。

到了飲料店，菜單上的「半糖」也未必等於整杯糖量減半。以在法拉盛等地設有門市的貢茶為例，品牌公開營養表顯示，同款中杯紅茶奶茶，全糖含27克糖，半糖為17克，選無糖仍有6克。從全糖改點半糖，整杯總糖量少了10克，約減少37%。

紐約市已要求全美有15家以上門市的連鎖餐飲業者，對含至少50克添加糖的部分預包裝食品、飲料及同款現售品標示警語。市衛生局指出，現調奶茶、冰沙等飲品即使含有大量添加糖，菜單上也可能沒有警示。要比較兩杯飲料的糖量，可以先看同一杯量的營養資料，再確認標的是總糖還是添加糖，以及有沒有把珍珠等配料的糖分算進去。