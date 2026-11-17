連接紐約和新澤西的鐵路咽喉全新「波特北橋」實現雙向通車。(取自NJ Transit官網)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州波特北橋正式雙向通車，取代1910年舊橋；作為門戶計畫一部分，未來還將新建隧道並把曼哈頓至紐瓦克間鐵路升級為四線。

位於新澤西州 境內的全新「波特北橋」(Portal North Bridge)16日實現雙向鐵路通車，原有建成於1910年的舊橋將被拆除重建、未來升級為四線鐵路。「波特橋」更新屬於在建的紐約「門戶計畫」(Gateway Program)工程項目的其中一部分，該計畫旨在將年久失修且行車密度已飽和的跨哈德遜河客運鐵路翻新升級，並新增兩條跨河隧道。

舊「波特橋」(Portal Bridge)位於連結紐約與費城 和華府的「東北走廊」(Northeast Corridor)鐵路線上跨哈肯薩克河(Hackensack River)處，是從西南方向進出紐約市的咽喉要道。

新州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)介紹，該橋建成於116年前，面對激增的運輸需求早已不堪重負。此外，該橋橋體為旋轉門式設計，在有船隻經過時可為其打開，但隨著年久失修，旋轉部位經常卡住，使鐵路無法復位，並進而導致紐新之間的鐵路交通頻繁癱瘓。

新「波特北橋」位於舊橋北側，總投資23億元，2024年開始動工。新橋架空高度達50呎，因而不再需要為下方船隻讓路。新橋完工後，分別在今年2至3月和10至11月間進行了兩次為期一個月的轉線作業，施工期間，運營方在維持鐵路減班運營的情況下，利用夜間等空閒時間新建聯絡線，將「東北走廊」鐵路正線雙向接入新橋上的鐵軌。

據此前報導，16日新橋實現雙向通車後，舊鐵路橋將於2027年底之前完成拆除，此後將在原址上建設一座全新的「波特南橋」，為未來的新鐵路預留空間。

整個「門戶計畫」包括多項工程，除了兩座新「波特橋」外，最重要的工程便是新建下跨哈德遜河的雙線鐵路隧道，並在新隧道完工後，徹底翻修同樣擁有116年歷史、曾遭珊迪颶風重創的現有跨河隧道，預計全部工程2040年完成。

完工後，從紐約曼哈頓至新州紐瓦克之間的客運鐵路將從現有的雙線變為四線，使列車通過能力翻倍。據統計，這段鐵路目前每天駛過約450班客運列車，是整個西半球最繁忙、客流量最大的客運鐵路之一。