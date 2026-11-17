爭取多年 森林小丘危險路口將設紅綠燈
皇后區Alderton街與Fleet街路口因車輛常不守停車標誌、危及行人安全，經居民多年爭取後，市交通局終於批准設置紅綠燈，預計2027年春季完工。
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皇后區Alderton街與Fleet街路口因車輛常不守停車標誌、危及行人安全，經居民多年爭取後，市交通局終於批准設置紅綠燈，預計2027年春季完工。
皇后區森林小丘(Forest Hills)與雷哥公園(Rego Park)交界的Alderton街與Fleet街路口，長年因駕駛未確實遵守停車標誌，讓附近家長擔心孩童過馬路的安全。經過多年爭取，市交通局近日終於批准增設紅綠燈，預計明年春季安裝。
這處路口鄰近Baby Steps托兒所及森林小丘青少年體育協會(Forest Hills Youth Athletic Association)，平日有不少家長接送孩子及居民往來。雖然四個方向都設有停車標誌，但居民指出，經常有車輛未完全停下便直接通過，甚至在行人穿越時仍繼續行駛，險象環生。
當地家長芬恩(Jessica Finn)在日前舉行的第六社區委員會會議上表示，這處路口的安全問題存在多年，居民過去多次向市府反映，卻始終沒有改善。她與其他家長因此發起「安全穿越計畫」(Safe Crossing Project)，推動增設紅綠燈，網路連署已獲超過1200人支持，今年6月還曾舉行集會，要求交通局採取行動。
她指出，居民的擔憂並非沒有原因，2017年，一名84歲騎士在該路口遭車撞死，事後有人設置白色紀念單車悼念；去年又有車輛撞壞附近托兒所的圍欄，讓家長更加不安。
儘管第六社區委員會多年來持續要求增設號誌，交通局先前都以路口未達設置標準為由，未予批准。直到近期重新評估交通安全情況，才終於同意設置紅綠燈，目前工程已進入設計及承包階段，預計2027年春季完工。
市議員黃友興(Phil Wong)則表示，自己曾到現場了解情況，認同居民長期以來的擔憂，未來將繼續推動相關安全措施。
對當地家長而言，爭取多年的紅綠燈終於有了下文，但交通改善仍未結束。居民除了希望工程能如期完成，也呼籲市府增設抬高行人穿越道及闖紅燈照相設備，進一步保障孩童與長者的安全。
路口位於皇后區森林小丘與雷哥公園交界的Alderton街與Fleet街，附近有托兒所與青少年體育協會，車輛常未確實停下，讓接送孩童的家長十分憂心。 家長發起「安全穿越計畫」，透過網路連署累積超過1200人支持，並在6月舉行集會，也多次向第六社區委員會與市府反映，希望加裝號誌。 交通局先前認為未達設置標準，但近期重新評估後同意裝設紅綠燈，目前已進入設計與承包階段。居民也希望再加抬高行人穿越道和闖紅燈照相設備。
精華 FAQ
路口位於皇后區森林小丘與雷哥公園交界的Alderton街與Fleet街，附近有托兒所與青少年體育協會，車輛常未確實停下，讓接送孩童的家長十分憂心。
家長發起「安全穿越計畫」，透過網路連署累積超過1200人支持，並在6月舉行集會，也多次向第六社區委員會與市府反映，希望加裝號誌。
交通局先前認為未達設置標準，但近期重新評估後同意裝設紅綠燈，目前已進入設計與承包階段。居民也希望再加抬高行人穿越道和闖紅燈照相設備。
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