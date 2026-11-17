皇后區森林小丘與雷哥公園交界的Alderton街與Fleet街路口，因交通事故頻傳，居民多年來爭取增設紅綠燈，近日終獲市交通局批准。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區Alderton街與Fleet街路口因車輛常不守停車標誌、危及行人安全，經居民多年爭取後，市交通局終於批准設置紅綠燈，預計2027年春季完工。

皇后區 森林小丘(Forest Hills)與雷哥公園(Rego Park)交界的Alderton街與Fleet街路口，長年因駕駛未確實遵守停車標誌，讓附近家長擔心孩童過馬路的安全。經過多年爭取，市交通局近日終於批准增設紅綠燈，預計明年春季安裝。

這處路口鄰近Baby Steps托兒所及森林小丘青少年體育協會(Forest Hills Youth Athletic Association)，平日有不少家長接送孩子及居民往來。雖然四個方向都設有停車標誌，但居民指出，經常有車輛未完全停下便直接通過，甚至在行人穿越時仍繼續行駛，險象環生。

當地家長芬恩(Jessica Finn)在日前舉行的第六社區委員會會議上表示，這處路口的安全問題存在多年，居民過去多次向市府反映，卻始終沒有改善。她與其他家長因此發起「安全穿越計畫」(Safe Crossing Project)，推動增設紅綠燈，網路連署已獲超過1200人支持，今年6月還曾舉行集會，要求交通局採取行動。

她指出，居民的擔憂並非沒有原因，2017年，一名84歲騎士在該路口遭車撞死，事後有人設置白色紀念單車悼念；去年又有車輛撞壞附近托兒所的圍欄，讓家長更加不安。

儘管第六社區委員會多年來持續要求增設號誌，交通局先前都以路口未達設置標準為由，未予批准。直到近期重新評估交通安全情況，才終於同意設置紅綠燈，目前工程已進入設計及承包階段，預計2027年春季完工。

市議員黃友興(Phil Wong)則表示，自己曾到現場了解情況，認同居民長期以來的擔憂，未來將繼續推動相關安全措施。

對當地家長而言，爭取多年的紅綠燈終於有了下文，但交通改善仍未結束。居民除了希望工程能如期完成，也呼籲市府增設抬高行人穿越道及闖紅燈照相設備，進一步保障孩童與長者的安全。