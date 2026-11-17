亞裔社區中心在8大道舉辦消防安全公益講座。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 日落公園火災造成6名華裔喪生後，亞裔社區中心與市警及多個市府部門在8大道辦消防講座，向居民普及防火、電單車與鋰電池安全知識。

布碌崙 (布魯克林)日落公園近日一場火災致六人死亡的重大災情發生後，如何提高消防意識，預防火災成為了社區熱議的話題。亞裔 社區中心攜手市警察局(NYPD)社區事務部，於15日下午在8大道 舉辦安全知識講座，邀請市消防局(FDNY)和市交通局(DOT)的多位代表走進社區，普及消防安全、電單車及鋰電池安全等實用知識，並面對面與居民交流，回答居民的問題。

消防員現場演示如何正確使用滅火器。(記者胡聲橋╱攝影)

市消防局消防安全教育部門(Fire Safety Education Unit)的三名消防員Paul Li、Danny Lee和Mario Lopes當日來到现場，向居民介紹了日常防火知識。消防員現場展示了滅火器材，示範滅火器的正確用法及操作要領；他們向居民介紹免費煙霧探測器的申請方法，幫助居民進一步完善家庭火災預警措施；他們還向居民介紹了電單車及鋰電池的安全使用方法。

在接下來的回答問題環節，消防員回答了民眾關於居住地下室，在使用防盜門的情況下如何提升消防安全措施，發現其他租客使用電單車並在室內給鋰電池充電，如何干預和交涉，煙霧探測器如何安裝，安全效能更高等問題。

市交通局的工作人員主要介紹了如何安全使用電單車和鋰電池，他們不僅要求電單車騎行者上街要注意行車安全，還鼓勵居民一定要到正規店購買電單車和鋰電池，並且購買帶有「UL」標誌的產品。購買後一定要注意安全使用，不要在室內給鋰電池充電，過一段時間要查看鋰電池的狀況等。

市警察局社區事務部高志剛表示，日落公園一場火災奪去了六名華裔的生命，她感到很傷心，同時也為許多居民缺乏消防知識感到很痛心。她認為一些小小的消防知識在關鍵時刻是能救命的，參加這個講座的居民哪怕只學會幾招，就能在危急時刻保證自己和家人的安全。

亞裔社區中心的王卡羅琳(Caroline Wang)表示，消防安全不僅關係到個人和家庭，在紐約更會關係到鄰居，甚至整棟樓的安危，因此提高居民的消防安全意識，普及正確的消防知識刻不容緩。