曾在線上交易平台羅賓漢工作的華人工程師向懷松，被控利用公司內部機密資訊投資永續期貨圖利，違反公司保密規定，現已認罪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前羅賓漢工程師向懷松因掌握新幣上市內幕，提前交易加密貨幣永續期貨獲利，已在紐約認罪並同意沒收12萬5523元。

紐約南區聯邦檢察官辦公室16日宣布，現年30歲的華裔 被告向懷松(音譯，Huaisong Xiang)就一項針對他的非法內幕交易指控認罪，並上繳非法所得超過12萬元。

向懷松被捕前曾任職於知名散戶線上交易平台羅賓漢 市場(Robinhood Market，後簡稱「羅賓漢」)，擔任軟體工程師，並有機會接觸非公開商業資訊，其中包括公司及其下商業機構所發行的虛擬貨幣 及其詳細上市時間。

根據起訴文件，向懷松在2025至2026年間，曾多次利用上述商業機密在另一交易平台上買入與加密貨幣掛鉤的永續期貨(perpetuals)，每次加艙的時間點均選在羅賓漢宣布發行新幣、帶來市場利好消息之前，涉嫌違反與雇主之間的保密義務。

「永續期貨」是一種金融衍生產品，允許用戶針對基礎資產(其中包括加密貨幣)的價格波動進行預測性投資。向懷松正是利用了自己所掌握的市場利好內幕消息，投資獲利。而起訴書指出，羅賓漢公司內部保密規定則要求知悉新幣上市消息的員工，在公告發布時間點的前後24小時內，不得從事相關產品的交易。

住在新州澤西市的向懷松與另一名涉嫌從事相似欺詐行為的華人前同事柴和富(音譯，Hefu Chai)今年9月分別在紐約和加州聯邦法庭被起訴。向懷松在16日過堂時，宣布承認犯有一項電匯欺詐罪，並同意當局沒收自己透過犯罪行為獲得的共計12萬5523元非法所得。根據日程，向懷松將於明年2月25日在紐約南區聯邦法庭接受量刑宣判。