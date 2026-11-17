布碌崙公共圖書館日前放映紐約藝術家李玉瑾(左)的「未見之見」與旅英學者林真宇(右)的「噤聲的天光」兩部作品。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙公共圖書館放映兩部紀錄片，分別從網路搜尋與流行音樂切入，討論美國、台灣及中國的審查機制如何影響創作、發聲與日常生活。

布碌崙 (布魯克林)公共圖書館日前舉辦紀錄片放映會，放映紐約藝術家李玉瑾(Joyce Yu-Jean Lee)的「未見之見」(FIREWALL: Invisible Visible)與旅英學者林真宇(Chen-Yu Lin)的「噤聲的天光」(Silenced Sunrise: Taiwan's Music vs. The China Factor)兩部作品。兩部分別30分鐘的短片探討審查機制分別如何影響中國搜尋引擎結果，以及台灣音樂人在創作過程中面臨表態和中國市場的兩難。

「未見之見」從李玉瑾2016年首度展出的互動藝術裝置「防火牆咖啡館」(FIREWALL Cafe)出發，讓觀眾並列比較美國谷歌(Google )與中國百度 的圖片搜尋結果，並延伸記錄其他藝術家、記者與研究者，如何運用科技揭露原本看不見的審查機制。

「噤聲的天光」則是以2014年太陽花學運的代表歌曲「島嶼天光」，探討台灣音樂人面臨的兩難：發聲可能斷送事業，但沉默也要付出代價。片中受訪的音樂人包括唱紅「島嶼天光」的滅火器樂團，以及多位當年參與太陽花運動的青年。

李玉瑾在映後座談表示，過去10年美國也經歷許多變化，身為紐約客雖然擁有優勢，但審查制度在美國許多地方依然存在。來自德州的她舉例，如當地部分大學教師在課堂上不能使用「跨性別」等特定詞彙，許多書籍在德州也被列為禁書。

在英國生活已14年的林真宇則回憶，英國同事常問她「音樂人因表態受壓，是審查，還是為了錢？」她指出，台灣音樂人享有言論自由，但表態往往會招來各種壓力。她持續關注的，正是此種審查形式的幽微改變，以及機構之間的權力關係如何決定音樂人創作的方式。

李玉瑾坦言，自己在美國申請學術經費時，也遇到軟性的審查，「全球暖化」、「性別認同」等字眼需改用「永續」、「社群」等說法，坦露為了爭取機會，必須軟性自我審查的困境。

李玉瑾也邀請觀眾親自體驗「防火牆咖啡館」，新版已改為網站firewallcafe.com，民眾用手機就能同時搜尋、比較兩地的結果；網站也保存了2016年以來的搜尋紀錄，開放大眾投票判斷哪些結果遭到審查。

兩部影片一部從網路搜尋切入，一部從流行音樂切入。林真宇說，即使在言論自由名列前茅的美國與台灣，審查問題仍不斷發生，也因此值得持續追問。她希望觀眾意識到，審查不只發生在遠方，也可能以更細微的方式出現在日常生活中。