曼哈頓華埠明星茶餐廳將於12月31日結束營業，主廚冼諾揚將接手地威臣街19號店面，預計2027年初開設港式茶餐廳諾記，保留部分原有菜色及裝潢。(取自諾記Instagram官方平台帳號@lokkee.nyc)

AI摘要 文章摘要整理： 經營逾20年的華埠明星茶餐廳將於12月31日結業，由主廚冼諾揚接手店面，預計2027年初開設諾記，保留部分原有菜色、裝潢與港式茶餐廳特色。

開業20餘年的曼哈頓華埠明星茶餐廳(M Star Cafe)將於12月31日(周四)結束營業，主廚冼諾揚(Lucas Sin)將接手地威臣街(Division Street)19號店面，預計2027年初開設港式茶餐廳諾記(Lok Kee)，保留部分原有菜色及裝潢。明星已將除夕定為最後營業日，接手消息早於9月傳出，當時尚未確定交接日期。冼諾揚今年已在店內以諾記義舉辦快閃晚餐。

明星供應粥、火腿通粉湯、焗豬扒飯及腸粉等港式餐點，菜單超過150款。店內鋪有藍色瓷磚，一整面牆以香港島地圖為背景，畫上成龍、周潤發 、周星馳 、劉德華 及姚明等名人的漫畫像。冼諾揚表示，不打算大幅更動店內裝潢。

明星多年來以平價港式早餐受到介紹，店內供應午餐肉蛋三文治、煎蛋熱狗公仔麵、冷熱奶茶，以及塗上牛油、花生醬與煉乳的窩夫。這些餐點結合中西式食材，也是香港茶餐廳常見的菜色。「多謝你們22年來的支持。如果沒有你們的支持，我們也沒有這樣的成績」，老闆已在玻璃窗上張貼的向食客們告別的告示上寫道，「請期待2027年新老闆Lok Kee與你們相見。」

在香港長大的冼諾揚，於耶魯大學四年級時開始籌備中式快餐品牌君子食堂(Junzi Kitchen)，2017年進入紐約餐飲市場。他也主持過包括「Street Eats」在內的網路美食節目，並為介紹香港茶餐廳的首本食譜蒐集資料。

冼諾揚接受「紐約雜誌」旗下Grub Street訪問時表示，自己多年來一直是明星的熟客，但華埠餐館多半靠家族代代相傳，接手並非順理成章。他此前四處向餐館打聽店面，消息經華人阿姨們傳開後，另一名餐館老闆致電，請他兩小時內前來見面，促成後續接洽。

「如果從華埠拿走一家茶餐廳，就必須還給華埠一家茶餐廳」，冼諾揚說。新店計畫保留明星腸粉、豉油雞翼及咖啡混合奶茶的鴛鴦，同時調整部分醬汁及香料配方。冼諾揚表示，仍希望維持茶餐廳菜色繁多、出餐快速的特色。典型茶餐廳通常只需一、兩分鐘準備一份餐點，客人可在15分鐘內用餐離開。

他也將繼續使用淡奶、番茄醬、罐頭奶油雞湯及午餐肉等茶餐廳常見食材。他說，這些食材最初是為省時省錢而採用，如今已成為港式餐飲的一部分。新店並不打算走精緻餐飲路線，正式菜單、確切開幕日期及營業安排仍待公布。