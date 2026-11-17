美東中英雙語教育學會會長由金世芸連任。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美東中英雙語教育學會完成改選，金世芸博士連任會長，並吸納紐約市公校在職教師加入理事會，持續推動雙語教育與社區服務。

美東中英雙語教育學會日前完成新一屆理事會改選，金世芸博士連任會長。新一屆理事會特別吸納目前任職於紐約市 公立學校的第一線教師，希望結合實際教學經驗，進一步推動中英雙語教育，並持續透過教育講座及社區活動，為華人移民 家庭提供教育資訊與支持。

新一屆理事包括金世芸、李信如、石栗、王利亞、陳威凱、秦一寧及余文敏七人。其中，李信如、石栗擔任副會長，王利亞任財務，陳威凱任中文秘書、秦一寧任英文秘書；公關與宣傳工作由余文敏、石栗及秦一寧共同負責，會員發展則由李信如、秦一寧及全體會員共同推動。

學會表示，此次改選特別邀請活躍於紐約市公立學校的在職教師加入理事會，期望將第一線教學經驗帶入學會運作，為未來活動規畫及雙語教育推廣注入新活力。

美東中英雙語教育學會成立於1976年，是由美東地區公立學校教育工作者組成的非營利教育組織，長期致力於推動中英雙語教育。金世芸表示，學會每年舉辦多場教育講座及社區活動，協助華人家庭了解教育資源與相關資訊，而新一屆理事會將延續學會服務社區的宗旨，繼續在法拉盛圖書館舉辦教育講座，為華人移民提供實用的教育指導與資訊，促進學校與華人家庭之間的交流。