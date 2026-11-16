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大紐約急難救助協會 談僑民求助管道

記者戴慈慧／紐約報導
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大紐約區僑界急難救助協會15日在法拉盛紐約華僑文教中心舉行「讓愛不缺席」座談會，...
大紐約區僑界急難救助協會15日在法拉盛紐約華僑文教中心舉行「讓愛不缺席」座談會，介紹僑胞及留學生遇到突發狀況時的求助管道。（記者許振輝/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

大紐約急難救助協會以布碌崙男子求助個案說明僑民遇急難時的聯繫管道，並與經文處、僑委會及相關僑團合作提供陪伴、通報與後續協助。

一名住在布碌崙(布魯克林)的男子，因家人不在附近，醫師經由台灣會館轉介，大紐約區急難救助協會派人探望。男子後來去世，協會與駐紐約台北經濟文化辦事處領務組合作，聯繫上他的家屬處理後事。協會理事長王金智15日在法拉盛以這起今年初的個案為例，說明旅外國人或僑胞遇到突發狀況時，民間團體如何與經文處分工協助。

大紐約區急難救助協會15日在紐約華僑文教中心舉行「讓愛不缺席」座談會，向僑團及留學生介紹求助管道，並邀請經文處法務組秘書賴亦辰、經濟組主任孫良輔說明相關服務。協會自2017年5月成立以來，協會已處理逾百件急難救助個案，除了提供資訊，也由志工親自陪伴求助者。

王金智說，協會原以協助持台灣護照、赴海外求學、經商或旅遊的國人為主，但長居當地的僑胞若遇到突發狀況、家人又無法就近照應，也不排除提供協助。

他提醒，民眾可上僑委會網站查詢各地急難救助協會的聯絡資訊，也可聯繫紐約華僑文教中心、經文處領務組，或直接聯絡協會理事。他也請與會僑團及留學生組織把資訊轉告成員，讓大家在出事前就知道能找誰。

紐約華僑文教中心主任王怡如表示，僑委會2017年鼓勵海外僑界成立急難救助協會，大紐約是最早響應的地區之一。她希望僑社除了建立聯絡網，也能訂出緊急應變計畫與標準作業流程，讓志工遇到突發狀況時能及時聯繫、提供協助。

針對詐騙等案件，賴亦辰說，他由台灣法務部調查局派駐紐約，除了負責台美執法合作，也能協助不確定該向哪個機關求助的僑胞聯繫美方單位。自去年7月派駐以來，已有至少20人向他反映遭詐。其中一名僑胞接獲銀行通知，取回約三分之二的款項，金額達數萬元。賴亦辰說，這筆錢是在美方打擊跨國詐騙集團的行動中追回，也是他接獲的通報中，唯一一件他得知有款項退回的案例。

孫良輔則介紹經濟組服務範圍，包括新英格蘭州及紐約、新澤西、賓州。他說，台灣企業有意赴美了解市場，或美國企業希望與台灣業者接洽，都可透過駐美投資貿易服務處尋求協助。

大紐約區僑界急難救助協會15日在法拉盛紐約華僑文教中心舉行「讓愛不缺席」座談會，...
大紐約區僑界急難救助協會15日在法拉盛紐約華僑文教中心舉行「讓愛不缺席」座談會，介紹僑胞及留學生遇到突發狀況時的求助管道。（記者許振輝/攝影）

精華 FAQ

  • 座談會主題是「讓愛不缺席」，主要向僑團與留學生介紹遭遇突發狀況時的求助管道，提醒大家事前先知道可聯繫的民間與官方資源，以便及時獲得協助。

  • 該男子因家人不在身邊，由醫師經台灣會館轉介後，協會派人探望；男子去世後，協會再與駐紐約台北經濟文化辦事處領務組合作，聯繫家屬並協助處理後事。

  • 可先上僑委會網站查詢各地急難救助協會聯絡資訊，也能聯繫紐約華僑文教中心、經文處領務組或協會理事。若涉及詐騙，法務組也可協助對接美方單位與執法機關。

布碌崙 布魯克林 法拉盛

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