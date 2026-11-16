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紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃 警方公布影像

記者許君達／紐約報導
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州檢察長辦公室特別調查處公布的執法紀錄影像顯示，陳偉在警員開槍前曾手持菜刀逼近警...
州檢察長辦公室特別調查處公布的執法紀錄影像顯示，陳偉在警員開槍前曾手持菜刀逼近警察。(執法影像截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約曼哈頓一處公寓內，華裔男子陳偉持菜刀逼近警員，遭員警開槍擊斃；州檢察長辦公室公布隨身攝影機影像，強調此舉旨在提高透明度，案件仍在調查中。

華裔男子陳偉(姓名皆音譯，Wei Chan)今年8月16日在曼哈頓下東城一公寓樓內被警察開槍擊斃。紐約州檢察長辦公室近期公布當事警員隨身攝像機錄下的現場影像，顯示陳偉在被多次要求放下武器空手示人後，仍手持菜刀向警察移動。

檢察長詹樂霞(Letitia James)說，公布影像旨在提高執法透明度，不代表針對任何一方的有罪推定。該案仍在調查中。

案件發生於8月16日下午4時許，地址位於曼哈頓律勞街(Ludlow Street)126號。案發時，四名執勤警員進入該建築、與陳偉相遇，本次公布的四段影像分別由每人隨身攜帶的執法記錄器拍攝。

影片顯示，四名警員進入事發公寓樓，行至二層至三層間的樓道時，走在最前方的警員看到位於三層平台的當事人陳偉。隨後，執勤警員開始以戰鬥狀態列隊，一邊向樓梯上方緩慢前進，一邊向陳偉喊話「露出你的手來」(Show me your hands)。

喊話重複了五次，每次都得到陳偉的回應，但回應內容語音不清、似為「OK」。在五次語言溝通過後，警員隊列突然開始沿樓梯下撤，並開始拔槍做出戰鬥準備。

在影像中，陳偉右手握有一把華人家庭常見的菜刀，以急促的步伐從三層開始下樓梯、向警員靠近；當陳偉逼近安全距離時，在場警員開始喊「射擊」(Fire)，隨即聽到至少八聲槍響。

射擊結束後的影像顯示，四名警員中，三人持手槍、一人持電擊槍；陳偉則在中彈後順樓梯滾落至二層平台。陳偉在倒地後，菜刀仍握在他的手中。

聲明指出，負責調查此案的州檢特別調查處(OSI)遵循詹樂霞指示，公布了這段影像，旨在提高透明度並增強公眾對此類事件的信任。

根據「紐約州行政法」(New York State Executive Law)，所有與警察、治安官或懲教人員執行公務或玩忽職守有關的死亡案件，均屬州檢察長特別調查範圍。

州檢表示，該案件尚在調查中，本次公布的影像僅供客觀還原現場，不代表對涉案任何一方的法律責任持任何意見。

精華 FAQ

  • 案發於8月16日下午，地點在曼哈頓下東城一棟公寓樓內。警方進入建築後與陳偉相遇，他在多次被要求放下武器、空手示人後，仍持菜刀朝警員逼近，最後遭開槍擊斃。

  • 4段隨身攝影機畫面顯示，警員先在樓梯間與陳偉對峙，反覆要求他露出雙手；其後警員後撤拔槍，陳偉握刀下樓逼近，現場隨即傳出多聲槍響，陳偉中彈倒地。

  • 州檢察長詹樂霞表示，公布影像是為了提高執法透明度，並增進公眾對此類事件的信任。她同時強調，案件仍在調查中，影像不代表對任何一方的法律責任作出判定。

曼哈頓 華裔 詹樂霞

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