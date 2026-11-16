家暴男涉嫌綁架1女逃跑 衝撞警車遭擊斃

市警察局助理局長明奇(右)在記者會上介紹本案案情。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約南布碌崙一宗疑似綁架案中，家暴前科男子駕車逃逸並衝撞警車及民車，警方開槍將其擊斃，遭綁女子則成功逃出。

市警察局警員14日晚間在南布碌崙(布魯克林 )貝爾特大道(Belt Parkway)處理一宗涉嫌綁架案時，綁架嫌疑人在駕車衝撞警車和民用車輛試圖逃跑的過程中，遭警方擊斃。警方稱，該嫌疑人曾有家庭暴力前科。

市警察局助理局長明奇(Charles Minch)在記者會上表示，案件始於14日晚7時20分左右，當時有一男一女撥打911報警，稱在西22街交衝浪大道(Surf Avenue)附近看到一輛白色箱型車裡有一名女性。他們補充說，這名女性又踢又叫，還能聽到她喊「放開我！」

隨後，報警人看到開來一輛警車，便攔下警車，複述了他們報警時敘述的情況。當警員靠近那輛廂型車時，箱型車加速駛上人行道，試圖加速逃走。警員隨即通過無線電報告了車輛特徵和車牌號碼，之後因為貝爾特大道交通堵塞，這輛箱型車不得不停下來。

「身著制服的警員靠近這輛白色廂型車，並多次口頭命令司機下車。隨後，警員打破了副駕駛側的車窗。司機開始前後行駛，任意撞擊警車和載有乘客的民用車輛」，明奇說，「他們使用了辣椒噴霧和電擊槍，但都沒有奏效，司機繼續撞擊附近的車輛」。

就在此時，警方開槍射擊，導致司機身負重傷，他被緊急送往路德醫院(Lutheran Medical Center)，但最終搶救無效身亡。與此同時，被綁架的受害者據稱是一名成年女性，一度被迫待在車內，但最終成功逃脫。

明奇補充說，這名司機上個月因非法拘禁被通緝，本月初又因家庭暴力被通緝。兩起案件的受害者都是當時坐在白色箱型車裡的那位女性。

州眾議員諾瓦科夫(Michael Novakhov)在一份聲明中表示，這一案件最終以警方開槍致人死亡告知，他對這一事件深感關切，「我們的警員每天冒著生命危險保護紐約市民。在應對可能危及生命的緊急情況時，他們常常被迫在非常情況下瞬間做出決定」。

涉嫌綁架一名成年女子的男駕駛，在南布碌崙高速路企圖逃走時遭警方擊斃。(Citizen截圖)