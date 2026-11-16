紐約日落公園住宅大火6死9傷 角聲、閩恩教會發放急難金

基督教角聲佈道團舉行布碌崙日落公園火災賑濟新聞發布會，與會者手持募款海報合影，呼籲各界捐助罹難者家屬及受災家庭。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園住宅大火釀成6死9傷，角聲與閩恩教會已發放急難金，並將持續協助災民安置、補助生活與處理喪葬事宜。

布碌崙日落公園 7大道住宅5日凌晨發生大火釀6死9傷，多個華人家庭失去住所。在悲劇發生後，角聲與閩恩教會各撥出1萬元，日前在悼念罹難者的燭光集會上，向罹難者家屬及倖存者發放撫卹金與賑濟金。角聲表示，後續將聯同附近教會，協助災民尋找住處、添置生活用品，並提供長期心靈輔導。

角聲表示，團體透過當地教會網絡及民代協助，聯繫受災家庭，並先從「角聲愛心匯點」撥款，兩個團體各向受助者發放500元現金，每人合計1000元。這筆錢可應付眼前開銷，但有災民連身分證件也在火中燒毀，住處與日常生活仍待重新安排。

據角聲轉述，六名罹難者來自三個家庭，一名朱姓男子事發時在外州工作，妻子與女兒在火災中喪生。他目前留在紐約等候調查結果，工作暫停，面臨經濟困難。另一個家庭有祖孫兩人罹難，親屬盼能協助仍在中國的家人赴紐約處理後事，另有一名林姓倖存者向角聲求助，表示住處與證件都在火災中失去，目前無處可住。

角聲表示，接下來將由布碌崙的角聲福音中心聯同附近教會，提供生活用品與經濟援助，視需要協助安排住處，並為倖存者提供長期心靈輔導。若募得足夠款項，也將協助罹難者家屬支付殯葬費用。角聲表示，這次募得的善款將專款專用。

民眾可透過Zelle捐款至[email protected]，或至角聲網站ny.cchc.org/support/使用PayPal或信用卡捐款；支票抬頭請寫「CCHC」，寄至156-03 Horace Harding Expressway, Flushing, NY 11367。各種捐款方式均請註明「Brooklyn Fire」。

布碌崙民代日前在日落公園7大道附近舉行燭光集會，悼念火災罹難者，現場擺放白花與燭燈。（主辦單位提供）