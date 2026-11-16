班森賀華人社區服務中心會議 邀寇頓、賀立寧與居民交流

班森賀華人社區服務中心近期邀請第47選區州眾議員寇頓(前排左二)和第17選區候任州參議員賀立寧(前排右一)舉行社區會議。(班森賀華人社區服務中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 班森賀華社中心舉行社區會議，聚焦晶片EBT卡升級、特殊高中與資優班教育，以及海灣公園大道公車專用道工程，引發居民對福利、教育與交通的關切。

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人社區服務中心近期邀請第47選區州眾議員寇頓 (William Colton)和第17選區候任州參議員賀立寧舉行社區會議，就糧食券福利卡升級、特殊高中教育等華人關注的議題，與民眾交流。

寇頓指出，紐約州計畫於2027年初陸續向SNAP受益人發放配備晶片的新型EBT卡，以加強交易安全，減少福利卡資料遭竊及帳戶被冒用的風險；他呼籲社區民眾積極換用新型EBT卡，以最大程度保障自身的權益。

談及教育議題，他認為紐約市應保留並擴大資優班項目和特殊高中的發展機會，不應削減相關教育資源；他強調，每名學生都有不同的能力與特長，教育制度應提供多元化的學習機會，讓孩子充分發揮自身潛能。

寇頓透露已提出一項提案，要求市教育局在符合條件的學校中增加資優班項目及班級，讓更多學生獲得符合自身能力與興趣的教育資源；他也計畫與賀立寧和第49選區候任州眾議員謝曉瓊合作，共同維護特殊高中制度，爭取增加相關教育資源及學生接受優質教育的機會。

賀立寧則表示，能夠取得今天的成就，離不開教育所帶來的機會；因此對於特殊高中的未來，他態度堅決，表示將強烈反對任何試圖取消特殊高中的政策。

社區交通也是當天會議探討的重點，寇頓談及市交通局在海灣公園大道(Bay Parkway)及Cropsey大道推動的公車專用道和道路改造工程，批評市府在規畫過程中，未有充分聽取社區居民及商家的意見。

市交通局此前表示，相關工程旨在改善公車行車效率，並提升道路安全；不過寇頓指出，儘管第11社區委員會已對相關方案提出反對意見，市府仍持續推進工程，他計畫組織居民簽署請願書，要求市府重新檢視相關規畫，充分考慮工程對當地交通、停車安排及居民日常生活可能造成的影響。