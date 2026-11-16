亞洲協會研討會 談如何應對中國在爭議水域擴張活動

亞洲協會日前舉行線上研討會，美台及越南專家交流中國在台海和南海爭議海域的「灰域作戰」方式及相關各方的因應策略。(視訊截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 亞洲協會研討會指出，中國正以海警等灰色地帶手段在台海與南海擴張，台灣與越南分別採取監控、巡航等方式因應。

亞洲協會(Asia Society)中國分析中心日前舉辦線上座談會，中國外交政策與國家安全資深研究員莫里斯(Lyle Morris)邀台灣海洋委員會副主委宋承恩和越南 海島科學研究院院長阮巴強(Nguyen Ba Cuong)討論中國當前在台灣海峽和南海的「灰色地帶」(Gray Zone)活動，以及台灣和東南亞 國家對此類擴張活動的應對策略。

莫里斯指出，北京方面近來愈來愈多地將軍事、準軍事和民用力量結合在一起，在台海和南海加強對爭議水域的控制，具體活動包括海警巡邏、干擾捕魚或補給作業等，而由於其「灰色」行動通常會規避傳統軍事衝突的型態，導致涉事國家難以做出有力應對。其中，菲律賓、越南和台灣所擁有的金門、馬祖海域受影響尤其劇烈。

宋承恩介紹，作為準軍事力量，中國的海警船今年以來持續在金門、東沙等地活動，不時侵入台灣管轄水域，近來更將活動區域擴展到台灣東部海域，呈現「圍台」之勢。中國海警船在台灣周邊的活動包括所謂「交通巡查」，宣稱其在「中國水域」行使中國管轄權，騷擾正常通行的船隻，他們還曾以自然災害救援為名，試圖管制台灣海峽的正常航行。

宋承恩說，中國在台灣東部的巡邏行動主要出於三大目的，首先是試圖以存在彰顯其對台灣東部「管轄權」的合理性；其次，使用準軍事力量在連接台灣與日本和太平洋的關鍵海域進行「反介入」演練，以便在未來台海開戰時阻隔美日的援助；最後，中方也試圖利用常規化海巡積累的實戰經驗，在戰時執行有效的對台封鎖。

由於中國的行動並非熱戰、始終不跨過挑起軍事衝突的「紅線」，因而回應的壓力就被轉移給了台灣方面。宋承恩介紹，台方目前的因應策略是一對一平行巡航、監控和警告，不主動發起對抗。實踐證明，鑑於對方或許也並未希望局勢升級，因此這一策略暫時有效。

此外，阮巴強亦介紹了中國在南海方向對與越南之間的爭議領海所採取的「灰域作戰」方式，其手段與針對台灣的行動相似。