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查校園性侵 紐約市議會邀10大院校校長宣誓作證

記者范航瑜／紐約報導
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朱曼寧表示，全市五區有逾50萬名大學生，學校有責任確保學生安全、支持倖存者並落實...
朱曼寧表示，全市五區有逾50萬名大學生，學校有責任確保學生安全、支持倖存者並落實問責。(取自市議會Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市議會將於12月8日舉行聽證，要求10所大學校長說明校園性侵防治與處置機制，並檢視積極同意及通報免罰等州法落實情況。

校園性侵投訴如何調查、加害者是否受到處分，以及受害學生能否獲得支持，將成為市議會監督焦點。市議會議長朱曼寧(Julie Menin)近期宣布，將於12月8日(周二)召開聽證會，邀請市內十所大學校長宣誓作證，說明校方防範及處理性不當行為的措施，檢視學生保護制度的漏洞。

高等教育委員會將主持聽證，範圍涵蓋性侵、基於性別的騷擾及其他學生安全問題。議員將追問學校如何調查指控、追究違規者責任，以及如何監管兄弟會與其他校園組織。學生、倖存者、教職員及倡議人士也將受邀陳述經歷與建議。

受邀院校包括哥倫比亞大學、紐約大學、市立大學(CUNY)、復頓大學(Fordham University)、聖約翰大學、佩斯大學(Pace University)、圖羅大學(Touro University)、新學院大學(The New School)、慈悲大學(Mercy University)及葉希瓦大學(Yeshiva University)。邀請屬自願性質，議會希望校方合作。

朱曼寧表示，全市五區有逾50萬名大學生，學校有責任確保學生安全、支持倖存者並落實問責。「市議會不會等到另一場悲劇發生才採取行動」，朱曼寧說，「我們希望透過聽證找出現行制度不足之處，讓學生能在安全且有支持的環境下求學。」

這次檢視也將觸及州府2015年通過的「夠了就是夠了」(Enough Is Enough)法律，包括校園性行為須取得「積極同意」的標準，以及通報性暴力事件時的酒精、藥物使用免罰規定。依州教育法，積極同意須為知情、自願且雙方共同作出的決定，可透過言語或行動表達。沉默或未反抗，本身不代表同意。同意也可隨時撤回，當事人失去意識、熟睡或因醉酒而無法自主決定時，不能給予同意。

免罰規定則保障善意通報的當事人與旁觀者，不會因事件發生前後違反校方酒精或藥物使用政策而受到校紀處分，降低學生因害怕受罰而不敢求助的障礙。但這項保障針對校紀，不等同全面豁免刑事責任。

精華 FAQ

  • 主要是檢視校園性侵與性騷擾案件的調查、處分和支持機制，找出學校保護學生的漏洞，並要求校方說明如何提升問責與安全措施。

  • 受邀者包括哥倫比亞大學、紐約大學、CUNY等10所院校校長。議員將追問學校如何查處指控、追究違規者責任，以及如何監管兄弟會與校園組織。

  • 州法重點包括性行為須符合積極同意，以及善意通報者在酒精或藥物違規上可免校紀處分。目的在降低求助顧慮，鼓勵受害者與旁觀者及時通報。

紐約市 性侵 哥倫比亞大學

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