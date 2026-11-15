紐約小班制達標逾七成 華社憂教室不足

市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，2026至2027學年全市公校已有73.4%的班級符合州法小班制人數上限，仍有逾四分之一班級超額。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約公校小班制推進至73.4%，雖已達標過七成，但華人社區仍擔心教室不足、學額分流與通勤增加，市府則以增聘教師與興建教室因應。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)宣布，2026至2027學年全市公校已有73.4%的班級符合州法小班制人數上限，超過本學年70%的階段目標，但仍有逾四分之一班級超額。

州法規定，幼兒園至三年級每班不得超過20人，四至八年級上限23人，高中則為25人；體育及表演團體課程上限為40人。州府今年6月通過修法，將全面落實期限由2028年9月延後至2030年9月，並放緩後續逐年提高達標比例的步伐。

市府表示，本學年新增133所學校做到所有班級均符合人數限制，使全校達標的學校數量約增一倍；逾640所學校至少九成班級達標，逾1120所至少七成達標，達標比例不超過一半的學校則減少逾230所。

各學段均有改善，其中初中達標比例提高7.2個百分點，增幅最大；四、五年級提高6.4個百分點，幼兒園至三年級提高4.9個百分點，高中提高4.8個百分點。尚未達標的班級中，略多於三分之一僅超出上限一至三人；超出六人或以上的班級占比，則由17%降至12%。

對法拉盛等華人社區而言，個別學校是否有足夠教室仍是政策能否落實的關鍵。市議會副領袖黃敏儀表示，若要讓家庭在社區紮根、養育子女，就須確保優質的鄰里學校及足夠的教室空間。她近日已與學校建設局討論選區需求，將繼續爭取所需的學校容量。

不過，小班制過去也在華人社區引發爭議。部分華人家長曾多次集會反對，擔心在教室與師資尚未補足前，市教育局為壓低班級人數，可能削減熱門學校、特殊高中及資優班的招生名額，或將學生分流至較遠的學校，增加通勤負擔。為增聘教師，市府在2027財政年度預算中投入2億4400萬元，另追加15億元資本經費，供後續縮小班級規模之用。小班制相關資本投資總額因此超過76億元。曼達尼表示，市府透過聘請教師及興建教室，讓更多學生獲得應有的學習空間與教師關注。