「夜生活市長」出爐 業界錯愕：未獲諮詢

索爾住在皇后區阿斯托里亞(Astoria)，曾參與曼達尼的州眾議員及市長競選。他的LinkedIn履歷列出，曾主持NYC-DSA對曼達尼市長參選的背書程序。(Nick Weber╱攝影, CC BY 4.0)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼任命前競選幕僚索爾出任夜生活辦公室主任，引發業界質疑未經諮詢；市府則稱將推動改善勞工待遇、簡化許可與協調糾紛。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日任命紐約市 民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)前共同主席索爾(Eric Thor)，出掌市小商業服務局轄下夜生活辦公室。這名曾參與曼達尼競選的自由接案網站開發員，公開履歷未列夜生活業工作經驗；業界代表則質疑，市府任命前未與辦公室顧問委員會溝通。

俗稱「夜生活市長」的該職位，負責在酒吧、餐廳、夜店等業者、居民與政府部門之間協調，協助商家處理繁複規章，並調解鄰里糾紛。

兼任夜生活辦公室顧問委員會主席的紐約市餐飲業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)表示，這項任命令他意外。他說，市府竟未聯絡原應與主任及政府共同處理夜生活事務的顧問委員會，「實在異常奇怪。」

索爾住在皇后區阿斯托里亞(Astoria)，曾參與曼達尼的州眾議員及市長競選。他的LinkedIn履歷列出，曾主持NYC-DSA對曼達尼市長參選的背書程序。該任命率先透過「Paper」雜誌人物專訪公開。文章將索爾描繪為左派政治圈熟面孔，也是東威廉斯堡(East Williamsburg)與布希維克(Bushwick)夜店常客。

曼達尼表示，夜生活不只是娛樂，也是良好工作機會與小商業的命脈，肯定索爾多年與勞工並肩組織社區的經驗。市府列出的工作重點，包括改善夜生活從業者待遇、簡化小型活動許可程序，以及加強在跨部門執法前協助商家解決問題的CURE計畫。

新主任上任之際，餐飲業仍面臨成本壓力。餐飲業聯盟近期調查275家酒吧及餐廳，發現50%在今年第三季僅收支平衡或虧損。尼克隊季後賽及世界盃雖曾帶動消費，業者仍難維持獲利。

對餐廳業者與周邊居民而言，辦公室既有服務包括MEND NYC免費調解，可協助處理噪音等生活品質糾紛。居民或商家可在市行政審判及聽證辦公室網站申請，填寫聯絡資料、身分及爭議內容；收到CURE稽查預告的商家，則可撥(917)273-0065聯絡夜生活辦公室尋求協助。