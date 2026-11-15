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支持沈伯洋 上百僑胞齊聚洋流野餐

記者馬璿╱紐約報導
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由紐約台灣支持者發起的「洋流野餐日」吸引超過百名小水滴參與。(記者馬璿╱攝影)
由紐約台灣支持者發起的「洋流野餐日」吸引超過百名小水滴參與。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

支持沈伯洋的紐約僑胞在中央公園舉辦洋流野餐趴，逾百人參與並以輕鬆活動凝聚聲勢，也反映海外台灣人對政策型選戰的期待。

台灣縣市長選戰倒數兩周，各地候選人全力衝刺。由沈伯洋支持者發起的「台灣洋流野餐趴」，日前在紐約中央公園吸引逾百名「小水滴」齊聚，大家透過手作船隻、風車等活動，從海外為選情加溫。

現場參與者涵蓋學齡兒童、青壯年到長者，不少人將「洋流」飄帶、應援小物繫在身上，或揮舞自製大旗表達支持，氣氛相當熱烈。

在「深藍」家庭長大的Frannie Ni坦言，自己過去對政治相當冷感，「這是我第一次這麼投入，也是第一次參與選舉參與得這麼開心。」她表示，過去台灣政治總陷入候選人之間的唇槍舌戰，沈伯洋專注談政策、不針對對手家人猛攻，是她決定支持的關鍵。設計科系出身、現任實踐大學設計相關科系助理教授的她，也特別認同沈伯洋的文化與創意政策。從與「洋流」設計師合作、關注動漫文化，到串連各式軟體的互動設計，都讓她耳目一新。

Kooby Wu同樣厭倦負面選戰。他表示，過去台灣選舉常見候選人互揭瘡疤，但他想聽的是政策，而不是標籤。「他(沈伯洋)的論述很完整，陳述方式也跟過往的候選人很不一樣，提出的政策都有明確框架，對我這樣的理工人來說更有道理。」

活動發起人蘇詠淳(Frances Su)表示，她在網路上看到北加州支持者辦了大型野餐會，覺得用輕鬆的方式凝聚支持者相當有趣。想著紐約擁有這麼美的城市風光，她便決定也在這裡辦一場。由於活動不需事先報名，她原本不確定會有多少人來，但實際到場人數讓她相當驚訝，「今天只有攝氏八度，沒想到這麼冷的天氣也擋不住小水滴的熱情。」

她觀察到，紐約台灣人雖多，長年為台灣相關活動出錢出力的多半是年長前輩，但世代斷層嚴重，希望透過不同形式的活動，把中生代與新生代的紐約台灣人重新串連起來。

談到為何支持沈伯洋，蘇詠淳形容他機智、幽默、靈活，說話邏輯清晰，「他是個很溫暖、勇敢的人，就算被中共通緝，還是勇敢站出來。他怎麼說話、怎麼用更溫暖的方式跟別人溝通，都是我們生活中可以學習的。」

野餐活動透過手工製作紙船、紙風車的方式為沈伯洋助陣。(記者馬璿╱攝影)
野餐活動透過手工製作紙船、紙風車的方式為沈伯洋助陣。(記者馬璿╱攝影)

台灣會館多名成員當日亦來參與野餐活動，為沈伯洋加油。(記者馬璿╱攝影)
台灣會館多名成員當日亦來參與野餐活動，為沈伯洋加油。(記者馬璿╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動以「台灣洋流野餐趴」形式在中央公園登場，結合手作船隻、風車和應援小物，吸引逾百名僑胞到場，氣氛熱烈且充滿互動感。

  • 不少支持者認為沈伯洋較少打負面選戰，能清楚談政策、論述完整，且溝通方式溫暖有邏輯，讓重視理念與公共政策的人更願意投入支持。

  • 主辦人希望用較輕鬆、有創意的方式凝聚紐約台灣人，特別是中生代與新生代，縮小長年存在的世代斷層，讓海外社群重新連結起來。

中央公園 沈伯洋

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