我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

紀念空軍第34中隊 「黑蝙蝠」特展

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾參觀黑蝙蝠中隊特展，透過珍貴歷史照片、任務紀錄及飛行地圖，了解黑蝙蝠中隊在冷...
民眾參觀黑蝙蝠中隊特展，透過珍貴歷史照片、任務紀錄及飛行地圖，了解黑蝙蝠中隊在冷戰時期執行祕密偵察任務的歷史。（記者戴慈慧╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約台聯會舉辦黑蝙蝠中隊特展，透過老照片、文獻與影片重現其冷戰偵察任務，並盼喚起海外僑界與年輕世代對這段犧牲歷史的記憶。

為紀念冷戰時期深入中國大陸執行祕密偵察任務的空軍英雄，紐約台灣同鄉聯誼會14日舉辦「夜空下的精靈—北斗勇者：黑蝙蝠中隊特展」及歷史講座，透過老照片、歷史文獻及紀錄片，重現中華民國空軍第34中隊的英勇事蹟。主辦單位指出，中隊352名隊員中有147人殉職，犧牲比率超過四成，希望藉展覽讓這段歷史不被遺忘。

黑蝙蝠中隊成立於1953年，當時正值冷戰及兩岸軍事對峙期間，在美國中央情報局(CIA)協助下，以夜間低空飛行深入中國大陸，蒐集軍事部署、雷達及電子情報。由於任務高度機密，即使隊員犧牲，家屬也難以得知完整經過。

展覽以大型展板介紹中隊成立背景、特種任務部隊及「南星計畫」、「奇龍計畫」、「金鞭計畫」等偵察行動，並展示B-17、B-26、C-123等機型、隊員合影及任務地圖，呈現這支神祕部隊的歷史。

中華公所前主席于金山表示，黑蝙蝠中隊在冷戰期間出生入死，曾蒐集中國大陸發展核武的相關情報，其歷史貢獻值得後人重視。他也分享與前黑蝙蝠中隊大隊長李國瑞的淵源，兩人過去是台中鄰居，自幼便認識。李國瑞曾獲CIA頒發獎章，退役後也曾加入美國航空公司(Air America)，參與越戰期間相關任務。原定出席分享親身經歷的李國瑞，因身體不適未能到場，令不少期待聆聽其故事的民眾感到遺憾。

僑務委員褚月梅表示，觀看紀錄片時深受感動，許多隊員當年因任務機密，即使犧牲也無法公開表揚，家屬更難以了解真相，社會應記得這些無名英雄的付出。

紐約台聯會理事傅鶴鳴表示，籌展過程中，團隊逐一核對隊員名冊、早年化名及通訊錄，確認352名隊員中有147人殉職，希望保存這段逐漸被淡忘的歷史。

現場一名來賓特地帶來母親與李國瑞當年的合照，原盼親自交給他觀看。來賓表示，父親與李國瑞曾是同事，兩家人也曾在台北比鄰而居，儘管父親已過世13年，仍希望藉老照片喚起昔日回憶。

傅鶴鳴指出，相關展覽近半年已陸續在華盛頓、波士頓及洛杉磯舉辦，此次移師紐約，盼讓更多海外華人及年輕世代認識這段歷史，也記住隊員與家屬承擔的犧牲。

紐約台灣同鄉聯誼會舉辦黑蝙蝠中隊特展，現場展出中華民國空軍第34中隊的歷史文獻與...
紐約台灣同鄉聯誼會舉辦黑蝙蝠中隊特展，現場展出中華民國空軍第34中隊的歷史文獻與老照片，吸引民眾駐足觀看。（記者戴慈慧╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動由紐約台灣同鄉聯誼會在14日舉辦，名稱為「夜空下的精靈—北斗勇者：黑蝙蝠中隊特展」及歷史講座，內容結合展板、老照片、文獻與紀錄片，重現空軍第34中隊事蹟。

  • 黑蝙蝠中隊成立於1953年，冷戰期間在CIA協助下，夜間低空深入中國大陸蒐集軍事部署、雷達與電子情報，屬高度機密任務，許多隊員犧牲後家屬也難以得知全貌。

  • 主辦方指出352名隊員中有147人殉職，盼讓這段歷史不被遺忘；現場也有民眾帶來與李國瑞的老照片，原想親手交給他，反映這段往事仍牽動後人情感。

中華民國 CIA

上一則

空管屢出包 霍楚要求交長達菲辭職

下一則

法拉盛診所挨告 女顧客涉艾灸燙傷求償
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛黑蝙蝠中隊特展 年逾90歲前隊員親述祕密任務

法拉盛黑蝙蝠中隊特展 年逾90歲前隊員親述祕密任務
中華公所紀念孫中山誕辰160周年 僑團代表追思、籲傳承精神

中華公所紀念孫中山誕辰160周年 僑團代表追思、籲傳承精神
紐約退伍軍人大遊行2萬人參加 華人觀眾：沒有軍人就沒有美國

紐約退伍軍人大遊行2萬人參加 華人觀眾：沒有軍人就沒有美國
中國可重複使用太空飛機清晰照 遭美報告首度曝光

中國可重複使用太空飛機清晰照 遭美報告首度曝光

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
唐元雋承認代表中國政府從事間諜活動，被判3年刑期，但獲得緩刑。（本報檔案照）

承認為北京當間諜 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

2026-11-13 15:24
布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

2026-11-11 20:55

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰