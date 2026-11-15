紀念空軍第34中隊 「黑蝙蝠」特展

民眾參觀黑蝙蝠中隊特展，透過珍貴歷史照片、任務紀錄及飛行地圖，了解黑蝙蝠中隊在冷戰時期執行祕密偵察任務的歷史。（記者戴慈慧╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約台聯會舉辦黑蝙蝠中隊特展，透過老照片、文獻與影片重現其冷戰偵察任務，並盼喚起海外僑界與年輕世代對這段犧牲歷史的記憶。

為紀念冷戰時期深入中國大陸執行祕密偵察任務的空軍英雄，紐約台灣同鄉聯誼會14日舉辦「夜空下的精靈—北斗勇者：黑蝙蝠中隊特展」及歷史講座，透過老照片、歷史文獻及紀錄片，重現中華民國 空軍第34中隊的英勇事蹟。主辦單位指出，中隊352名隊員中有147人殉職，犧牲比率超過四成，希望藉展覽讓這段歷史不被遺忘。

黑蝙蝠中隊成立於1953年，當時正值冷戰及兩岸軍事對峙期間，在美國中央情報局(CIA )協助下，以夜間低空飛行深入中國大陸，蒐集軍事部署、雷達及電子情報。由於任務高度機密，即使隊員犧牲，家屬也難以得知完整經過。

展覽以大型展板介紹中隊成立背景、特種任務部隊及「南星計畫」、「奇龍計畫」、「金鞭計畫」等偵察行動，並展示B-17、B-26、C-123等機型、隊員合影及任務地圖，呈現這支神祕部隊的歷史。

中華公所前主席于金山表示，黑蝙蝠中隊在冷戰期間出生入死，曾蒐集中國大陸發展核武的相關情報，其歷史貢獻值得後人重視。他也分享與前黑蝙蝠中隊大隊長李國瑞的淵源，兩人過去是台中鄰居，自幼便認識。李國瑞曾獲CIA頒發獎章，退役後也曾加入美國航空公司(Air America)，參與越戰期間相關任務。原定出席分享親身經歷的李國瑞，因身體不適未能到場，令不少期待聆聽其故事的民眾感到遺憾。

僑務委員褚月梅表示，觀看紀錄片時深受感動，許多隊員當年因任務機密，即使犧牲也無法公開表揚，家屬更難以了解真相，社會應記得這些無名英雄的付出。

紐約台聯會理事傅鶴鳴表示，籌展過程中，團隊逐一核對隊員名冊、早年化名及通訊錄，確認352名隊員中有147人殉職，希望保存這段逐漸被淡忘的歷史。

現場一名來賓特地帶來母親與李國瑞當年的合照，原盼親自交給他觀看。來賓表示，父親與李國瑞曾是同事，兩家人也曾在台北比鄰而居，儘管父親已過世13年，仍希望藉老照片喚起昔日回憶。

傅鶴鳴指出，相關展覽近半年已陸續在華盛頓、波士頓及洛杉磯舉辦，此次移師紐約，盼讓更多海外華人及年輕世代認識這段歷史，也記住隊員與家屬承擔的犧牲。

紐約台灣同鄉聯誼會舉辦黑蝙蝠中隊特展，現場展出中華民國空軍第34中隊的歷史文獻與老照片，吸引民眾駐足觀看。（記者戴慈慧╱攝影）