紐約DSA大會 促歐凱秀選總統

紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)14日舉行兩年一度代表大會，通過鼓勵聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)角逐2028年總統大選、以及籌備挑戰州級民主黨建制派的決議。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市DSA代表大會通過力挺歐凱秀參選2028年總統等決議，但原本擬議的2029年市議會布局提案未列入議程，並因疑似AI撰寫而引發內部爭議。

紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)14日舉行兩年一度代表大會，通過鼓勵聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)角逐2028年總統大選、以及籌備挑戰州級民主黨 建制派的決議。不過，此前引發關注、主張在2029年全市51個市議會選區推出社會主義參選人的提案，並未列入正式議程，當天未進行表決。該提案此前還因疑似使用人工智慧(AI)撰寫，與組織內部反對AI生成內容的規定形成爭議。

紐約郵報報導，紐約市民主社會主義者聯盟在一場不對外公開的代表大會上，通過決議鼓勵歐凱秀參選2028年總統，並計畫為未來挑戰民主黨建制派建立政治組織及選舉基礎。另一項決議將州長霍楚(Kathy Hochul)視為推動該組織政策的重要阻力，並批評聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，提出為2028年及2030年的聯邦選舉，以及2030年紐約州長選舉預作準備。

大會另通過反對AI擴張、推動成立市營公共銀行、以及在2030年前將紐約市最低時薪從17元提高至30元等決議。此次共有438名民選代表參與，代表全市約1萬5000名會員。

在市議會選舉布局方面，根據Politico此前取得的內部決議案，NYC-DSA部分成員曾提出，要求旗下選舉工作小組(Electoral Working Group)評估2029年在全市51個市議會選區推出社會主義參選人的可行性。

提案指出，屆時市議會超過三分之二的議員將因任期限制無法尋求連任，為該組織提供「重塑市議會的前所未有機會」。其長遠目標包括擴大社會主義議員席位，爭取在市議長選舉及市府預算等重大議題上發揮更大影響力。

不過，Politico於12日報導後，記者隨即澄清，NYC-DSA共同主席已確認，這項2029年選舉布局提案未獲納入14日代表大會的議程，因此不會進行表決。換言之，該構想目前仍停留在內部提案階段，並非組織已正式通過的選舉策略。

該提案另引發AI使用爭議。Politico將其輸入AI內容檢測軟體Pangram後，系統判定為「100%由AI生成」。另外兩份涉及擴大DSA在社區委員會及南亞裔社區影響力的決議案，也獲得相同判定。

爭議之所以受到關注，是因為NYC-DSA旗下科技行動工作小組今年1月才通過規定，反對組織使用或推廣AI生成的文字、音樂及圖像等創作內容，並限制組織委員會在對內、對外溝通時使用AI生成內容。莫瑟則表示，規定仍允許利用AI處理繁瑣及例行工作。