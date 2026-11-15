市府冬季應變圓桌會 加強清雪、擴大尋找露宿者

市長辦公室日前舉行冬季應變媒體圓桌會，市社會服務局、市清潔局、市緊急管理局及市消防局官員說明今冬避寒、清雪及居家安全安排。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 市府宣布冬季應變措施，擴大巡訪尋找露宿者、增加避寒資源，同時強化清雪與供暖投訴處理，並提醒居民注意電暖器及電池安全。

市長辦公室近日舉行冬季應變媒體圓桌會，市社會服務局、市清潔局、市緊急管理局及市消防局官員說明今冬避寒、清雪及居家安全安排。會上重點包括改以街區巡訪尋找露宿者、增加接送與避寒床位，以及加強行人通道清雪；官員並提醒，發現有人需要避寒可致電311，若有生命危險則應撥911。

市社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)表示，過去主要依高風險名單，在最冷的夜晚尋找露宿者，但即使盡力，通常也只能找到約15%的名單對象。今冬外展將按地理路線擴大巡訪，在最高動員階段增加約300名巡訪人員，與既有外展團隊合作。

清雪方面，市清潔局準備逾2200輛可改裝為鏟雪車的車輛、逾700輛撒鹽車及7000名受訓制服人員。今年增購120部吹雪機。

緊急鏟雪臨時工已有逾3000人登記，目前仍招募，時薪30元，每周工作超過40小時後增至45元。申請者須年滿18歲、有合法工作資格並能從事重體力勞動，可在非假日的周一至周四上午10時至下午4時，前往曼哈頓拉菲逸街(Lafayette St.)二號的Jobs NYC中心登記，攜社安卡及有效工作資格證明正本。詳情可查nyc.gov/snowemploy。

市房屋保護與開發局(HPD)將逐一回應具名的311暖氣投訴，不再於同樓一宗問題解決後便一併結案；居民仍可匿名投訴。供暖季為10月1日至翌年5月31日，上午6時至晚間10時，室外低於華氏55度時，室內須至少68度；夜間則無論室外溫度如何，室內均須至少62度。

市消防局提醒，電暖器應與寢具、窗簾等易燃物保持至少三呎距離，直接插入牆上插座，睡覺或無人看管時須關閉，勿以爐灶、烤箱取暖。電動單車電池若冒煙或起火，應立即離開、關門，至室外撥911，勿自行撲救。居民可透過nyc.gov/notifynyc或311登記緊急警報，要求所需語言資訊；雪後可至nyc.gov/snow查詢清雪進度及投訴入口。