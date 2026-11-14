我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

布碌崙86街遊民所完成註冊 施工仍有變數

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙班森賀86街2501號遊民所建案，同時面臨CPC旅館特別許可與雨水工程申報...
布碌崙班森賀86街2501號遊民所建案，同時面臨CPC旅館特別許可與雨水工程申報的雙重問題，外加如今的石綿爭議，是五個建案中情況最為複雜的一處。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙86街2501號遊民所營運合約已完成註冊，但施工許可、洪水區設計與鄰地施工爭議仍未排除，明年啟用前景不確定。

布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號遊民所建案的營運合約，日前已在市主計長辦公室完成註冊。根據市府採購系統PASSPort資料顯示，市遊民服務局(DHS)與非營利機構VIP Community Services簽訂的五年合約已在11日註冊，總額4488萬2229元。不過，合約註冊僅代表財務與程序審查過關，該址的施工許可、防洪設計及鄰地施工等爭議至今仍未解決，該遊民所能否照市府規畫在明年啟用，仍有變數。

系統資料顯示，這份合約屬DHS的成人服務(Adult Services)項目，以「競爭性密封提案」(Competitive Sealed Proposal)方式採購，合約期間從今年7月1日到2031年6月30日。合約起始日比註冊日早了四個多月，目前預留款項(encumbered)僅1元，已支付金額為零。以五年計算，合約平均每年約898萬元。

合約名稱只標示「VIP Community Services at SA 25th, K, 2026」，並沒有列出完整門牌。DHS在10月9日向市長曼達尼(Zohran Mamdani)提交「公平分配分析」(Fair Share Analysis)，指明由VIP營運25大道站附近的新遊民所，收容150名單身成年遊民，預計明年11月啟用。

根據紐約市憲章第328條，市府合約必須先送交主計長存檔，經主計長註冊或存檔滿30天，以較早者為準，才能執行。但主計長只審查資金、文件與承包商資格，工程是否取得市樓宇局(DOB)許可，不在審查範圍內。

該建案多年來爭議不斷。本報9月報導，該址位於聯邦緊急事務管理署(FEMA)畫定的洪水A區，現有設計恐難獲批，開發商須重新送圖；開發商先前的拆除及建築許可也已過期。

開發商86 ST NY LLC為了拆除工程，依「房地產訴訟與程序法」(RPAPL)第881條，向法院申請進入鄰地後院施工。州最高法院布碌崙分院10月9日以未妥善送達鄰地業主為由駁回申請。不過，駁回屬「不影響權利」(without prejudice)，開發商仍可重新提出。

據社區代表表示，開發商早前申報的石棉相關文件不實，市環保局(DEP)其後下令停工，拆除工程的停工令目前仍有效，現場仍在清除石棉。社區也質疑，建案依法應取得城市規畫委員會(CPC)的特別許可，至今卻仍未取得，雨水排放工程也有疑慮。社區向標準及上訴委員會(BSA)提出的兩件上訴案(2025-55-A、2025-56-A)仍待審，BSA先前表示，須待開發商取得施工許可後才會排定聽證。

精華 FAQ

  • 市遊民服務局與VIP Community Services簽訂的5年合約，已在11日於市主計長辦公室完成註冊，代表財務與程序審查通過，但不等於施工或啟用障礙都已解決。

  • 合約總額為4488萬2229元，期間自今年7月1日至2031年6月30日，屬DHS成人服務項目，規畫由VIP營運新遊民所，收容150名單身成年遊民。

  • 因為施工許可、防洪設計、石棉停工令、鄰地施工申請與城市規畫程序都還有爭議，開發商相關許可也有過期或被駁回情況，因此明年啟用仍存在不確定性。

遊民 布碌崙 布魯克林

上一則

曼達尼爭取 糧食券新規獲暫緩

下一則

替中國監視民運人士 唐元隽緩刑3年免入獄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙公寓倒塌釀8死17傷 開發商曾違停工令遭罰

布碌崙公寓倒塌釀8死17傷 開發商曾違停工令遭罰
華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟
五項公投全過關 戶外餐飲、建築審批將簡化

五項公投全過關 戶外餐飲、建築審批將簡化
市府擬增遊民所 民代關切選址

市府擬增遊民所 民代關切選址

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

2026-11-11 20:55
唐元雋承認代表中國政府從事間諜活動，被判3年刑期，但獲得緩刑。（本報檔案照）

承認為北京當間諜 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

2026-11-13 15:24

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11