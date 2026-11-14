布碌崙86街遊民所完成註冊 施工仍有變數

布碌崙班森賀86街2501號遊民所建案，同時面臨CPC旅館特別許可與雨水工程申報的雙重問題，外加如今的石綿爭議，是五個建案中情況最為複雜的一處。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙86街2501號遊民所營運合約已完成註冊，但施工許可、洪水區設計與鄰地施工爭議仍未排除，明年啟用前景不確定。

布碌崙 (布魯克林 )班森賀86街2501號遊民 所建案的營運合約，日前已在市主計長辦公室完成註冊。根據市府採購系統PASSPort資料顯示，市遊民服務局(DHS)與非營利機構VIP Community Services簽訂的五年合約已在11日註冊，總額4488萬2229元。不過，合約註冊僅代表財務與程序審查過關，該址的施工許可、防洪設計及鄰地施工等爭議至今仍未解決，該遊民所能否照市府規畫在明年啟用，仍有變數。

系統資料顯示，這份合約屬DHS的成人服務(Adult Services)項目，以「競爭性密封提案」(Competitive Sealed Proposal)方式採購，合約期間從今年7月1日到2031年6月30日。合約起始日比註冊日早了四個多月，目前預留款項(encumbered)僅1元，已支付金額為零。以五年計算，合約平均每年約898萬元。

合約名稱只標示「VIP Community Services at SA 25th, K, 2026」，並沒有列出完整門牌。DHS在10月9日向市長曼達尼(Zohran Mamdani)提交「公平分配分析」(Fair Share Analysis)，指明由VIP營運25大道站附近的新遊民所，收容150名單身成年遊民，預計明年11月啟用。

根據紐約市憲章第328條，市府合約必須先送交主計長存檔，經主計長註冊或存檔滿30天，以較早者為準，才能執行。但主計長只審查資金、文件與承包商資格，工程是否取得市樓宇局(DOB)許可，不在審查範圍內。

該建案多年來爭議不斷。本報9月報導，該址位於聯邦緊急事務管理署(FEMA)畫定的洪水A區，現有設計恐難獲批，開發商須重新送圖；開發商先前的拆除及建築許可也已過期。

開發商86 ST NY LLC為了拆除工程，依「房地產訴訟與程序法」(RPAPL)第881條，向法院申請進入鄰地後院施工。州最高法院布碌崙分院10月9日以未妥善送達鄰地業主為由駁回申請。不過，駁回屬「不影響權利」(without prejudice)，開發商仍可重新提出。

據社區代表表示，開發商早前申報的石棉相關文件不實，市環保局(DEP)其後下令停工，拆除工程的停工令目前仍有效，現場仍在清除石棉。社區也質疑，建案依法應取得城市規畫委員會(CPC)的特別許可，至今卻仍未取得，雨水排放工程也有疑慮。社區向標準及上訴委員會(BSA)提出的兩件上訴案(2025-55-A、2025-56-A)仍待審，BSA先前表示，須待開發商取得施工許可後才會排定聽證。