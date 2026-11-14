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表維醫院行政總裁魏凱寰率團訪中華公所

記者劉梓祁╱紐約報導
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表維醫院行政總裁魏凱率團訪中華公所，未來一年合作推動社區健康服務。(記者劉梓祁╱...
表維醫院行政總裁魏凱率團訪中華公所，未來一年合作推動社區健康服務。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

表維醫院行政總裁魏凱率團訪中華公所，宣布未來一年將合辦系列健康講座，向華埠居民介紹醫療服務、疾病預防與篩檢及相關健康計畫。

紐約市公立醫院系統表維醫院(NYC Health + Hospitals/Bellevue)行政總裁魏凱寰(Dr. Eric Wei)13日率管理團隊到訪紐約中華公所，與僑團代表交流，宣布未來一年將合作舉辦系列健康講座，介紹醫療服務並推廣疾病預防與篩檢。

公所主席伍銳賢致詞指，創立於1736年的表維醫院，是美國歷史最悠久、持續營運至今的公立醫院；魏凱寰自2025年1月出任行政總裁，曾在林肯、哈林及艾姆赫斯特(Lincoln, Harlem & Elmhurst Hospital)醫院擔任代理行政總裁，期盼透過合作讓更多華埠居民認識公共醫療資源。

魏凱寰表示，自己是表維醫院首位華裔行政總裁，且醫院不論患者移民身分、語言或支付能力均提供服務，並設有國語及粵語翻譯。他提及自己及家人亦曾在該院接受醫療照護，希望藉由講座拉近醫院與社區距離。

醫院營運總監卡里姆(Irfan Karim)表示，移民家庭尋求醫療服務時，往往面臨資訊不足及不知如何選擇的困難。首席醫療官烏帕爾(Dr. Amit Uppal)介紹醫院提供癌症篩檢、糖尿病及高血壓等慢性病管理，以及9/11世貿中心健康計畫，指目前每月仍有約百人加入計畫。中華公所顧問于金山呼籲華埠曾受9/11粉塵影響的居民關注自身健康，了解是否符合相關服務資格。

精華 FAQ

  • 此次到訪主要是與僑團代表交流，並宣布未來1年將合作舉辦系列健康講座，藉此介紹醫療服務、推廣疾病預防與篩檢，拉近醫院與社區距離。

  • 院方表示，無論患者的移民身分、語言或支付能力，都可在該院接受服務，並設有國語及粵語翻譯，方便華埠居民使用公共醫療資源。

  • 院方介紹了癌症篩檢、糖尿病與高血壓等慢性病管理，以及9/11世貿中心健康計畫；中華公所也呼籲曾受粉塵影響的居民留意自身健康資格。

華埠 紐約市 林肯

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