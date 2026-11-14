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布碌崙華聯會24周年慶 數百人同樂

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙華聯會成立24周年慶典中的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會成立24周年慶典中的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華聯會在班森賀舉行24周年慶與籌款晚會，悼念近期災難死者，表彰社區人物，並獲鄭永佳捐助8萬元支持未來服務。

布碌崙(布魯克林)華人聯合會(UCA of Brooklyn)近日在班森賀舉辦成立24周年慶典及籌款晚會，民代、警方代表、社區合作夥伴以及該會會員等數百人與會。

全場首先為日落公園火災和弗拉布許(Flatbush)建築倒塌的死難者默哀，悼念死難者。

之後，布碌崙華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)感謝到場嘉賓和所有支持者。他表示，「布碌崙華人社區需要一個統一的聲音、一雙伸出的援手和一個家，24年前，一群富有遠見的人士懷著這個簡單而堅定的信念走到了一起」，現在，聯合會有各年齡的會員，年輕的義工和並肩作戰的公職人員，「我可以自信地說，這個願景不僅沒有消逝，反而蓬勃發展。」鄧銘賢表示，今後將致力加強青少年項目，擴大對老人的支持，並確保布碌崙華人社區的聲音在各級政治機構都能清晰響亮地被聽到。

布碌崙華聯會並表彰了年度社區卓越人士。亞美醫師協會公共關係副總裁黃雪莉(Shirley Huang)獲得年度社區領導人獎、市警62分局警員諾格爾(Eduard Nogol)獲得年度優秀社區服務獎、朱自強醫生獲得年度內科醫師獎、Maxim Shulimovich醫師獲得年度健康護理倡導者獎、麥香緣餅屋獲年度小企業獎。華聯會並感謝了董事會的指導以及義工的大量付出。

州眾議員鄭永佳將一張8萬元的支票交給了布碌崙華聯會。布碌崙上訴法院法官萬泰妮、市議員莊文怡、當選州參議員賀立寧、當選州眾議員謝曉瓊，選區領袖唐鳳巧、州檢察長詹樂霞(Letitia James)的代表陳風，布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)的代表等與會。

布碌崙華聯會成立24周年慶典中的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會成立24周年慶典中的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華聯會舉辦成立24周年慶典和籌款晚會。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會舉辦成立24周年慶典和籌款晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員鄭永佳為布碌崙華聯會帶來8萬元支票。(記者胡聲橋╱攝影)
州眾議員鄭永佳為布碌崙華聯會帶來8萬元支票。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 華聯會在班森賀舉辦成立24周年慶典及籌款晚會，邀請民代、警方、合作夥伴與會員等數百人參與，現場也進行默哀與頒獎環節。

  • 鄧銘賢表示，華人社區需要統一聲音與支援，未來將加強青少年項目、擴大對長者的支持，並確保社區訴求能在各級政治機構被清楚聽見。

  • 現場表彰多位社區卓越人士，包括醫師、警員與小企業代表；同時，州眾議員鄭永佳交出8萬元支票，為華聯會後續運作與服務提供資金支持。

布碌崙 布魯克林 日落公園

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