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曼達尼爭取 糧食券新規獲暫緩

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，與川普政府協商後，聯邦農業...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，與川普政府協商後，聯邦農業部同意將糧食券(SNAP)商店新進貨標準的執法時間推遲90天，讓全國社區雜貨店及小型零售商有更多時間備齊合規食品。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼促成聯邦農業部將糧食券商店新進貨標準延後90天執法，讓社區雜貨店與小型零售商有時間調整庫存並完成合規。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日宣布，與川普政府協商後，聯邦農業部同意將糧食券(SNAP)商店新進貨標準的執法時間推遲90天，讓全國社區雜貨店及小型零售商有更多時間備齊合規食品，降低因庫存未達標而失去收取糧食券資格的風險。

新規原訂11月4日落實，要求多數獲准接受糧食券的商店，在乳製品、穀物、蛋白質食品及蔬果四大類中，每類至少持續備有七種食品，共28種；每種至少三件，合計最低84件，且至少三類須各有一種易腐食品。相較舊制每類至少三種、至少兩類有易腐食品，新標準增加了小店的進貨、貨架及冷藏需求。

主管經濟公義事務的副市長蘇維思表示，市府上月與雜貨店老闆會面時，聽到業者希望遵守新規，卻缺乏資源、指引及準備時間。根據市府引述的雜貨店組織估計，糧食券消費通常占市內小店營業額15%至20%。若商店失去參與資格，不僅營收受損，也可能讓附近居民更難在住家步行可及的範圍內買到食品。

對經營社區食品店的華人小商家而言，準備工作不能只看商品件數，還須核對食品分類。農業部官網提供「SNAP Stocking Standards Calculator」庫存檢核工具，商家可選擇現有或計畫販售的食品，查看四類各距七種的門檻差多少，以及至少三類有易腐食品的要求是否達標。

市府將聯同聯邦主管機關、市小商業服務局(SBS)及市衛生局向店主提供指導，協助業者在執法開始前完成調整。對居民端，市府表示，自1月以來已敲訪1萬戶、完成4萬通直接聯絡電話，協助逾22萬名面臨失去糧食券風險的市民，並稱逾98%的合資格領取者維持食物援助。居民可至nyc.gov/workrules查閱糧食券及醫療補助(Medicaid)規則變更資訊。

精華 FAQ

  • 市長曼達尼與川普政府協商後，聯邦農業部同意把新規執法延後90天，讓社區雜貨店和小型零售商有更多時間備齊符合要求的食品。

  • 新規要求多數獲准接受糧食券的商店，在乳製品、穀物、蛋白質食品及蔬果4大類中，每類至少持續備有7種食品，總計28種、84件，且至少3類要有易腐食品。

  • 市府指出，小店常缺乏資源與指引，糧食券消費又占營收約15%至20%。若因庫存不符而失去資格，不只會衝擊營收，也會讓居民更難在住家附近買到食品。

農業部 糧食券 曼達尼

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