「驚天魔盜團」百老匯開演魔幻秀

「驚天魔盜團·魔幻現場秀」五名表演者並肩謝幕，左起為波默羅伊(Matthew Pomeroy)、奧克(Darcy Oake)、崔睿讚、萊斯特(Gabriella Lester)及莫爾(James More)。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 取材自《驚天魔盜團》電影的魔幻秀登上百老匯，製作團隊以現場幻術、互動與在地化內容，重現電影奇觀並吸引觀眾。

取材自「驚天魔盜團」系列電影的「驚天魔盜團·魔幻現場秀」(Now You See Me Live)，13日在曼哈頓百老匯 阿爾·赫希菲爾德劇院(Al Hirschfeld Theatre)開幕。創意製作人潘特(Simon Painter)接受採訪時表示，影迷帶著電影中不可思議的畫面走進劇場，團隊的挑戰，就是讓這些想像在現場成為可能。

「我們可以在每個國家或城市，為演出加入在地特色，這真的很有趣。」潘特表示。他享受這種微調的空間，也在巡演中發現，「世界各地的人都喜歡魔術。」

電影可以透過拍攝與剪接營造奇觀，舞台卻須在觀眾面前完成。潘特說，團隊希望把規模宏大、令人難以想像如何在現實中發生的幻術帶上舞台。演出結合大型幻術、近距離魔術及觀眾互動，「我們會教全場觀眾變一個魔術。」

他表示，製作自2018年在中國首演後不斷演變，除了魔術內容，演員彼此的默契與友誼也是演出的一部分。

百老匯版由四名魔術師組成「騎士」陣容，包括擅長逃脫術的萊斯特(Gabriella Lester)、幻術師莫爾(James More)、曾登上「英國達人秀」的奧克(Darcy Oake)，以及擅長讀心與敘事表演的波默羅伊(Matthew Pomeroy)。製作由「魔術師」(The Illusionists)團隊的勞森(Tim Lawson)、潘特與獅門影業合作推出。

兩位亞裔魔術師亦將分階段擔任特別嘉賓。其中，韓國魔術師崔睿讚(Eden Choi)演至29日(周日)。對中國觀眾而言，崔睿讚並非陌生面孔。他於2023年參加上海國際魔術節並獲大師賽金獎。去年12月，他又在北京國際魔術大會開幕演出中登台。

演出將演至2027年1月3日(周日)。演出全長約90分鐘。劇院位於曼哈頓西45街302號，觀眾可透過NowYouSeeMeLive.com選擇場次購票。